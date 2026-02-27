Baby Boy Name List: शनिदेव के अति मंगलकारी नामों में से चुने अपने बेटे के लिए सुंदर नाम, देखें पूरी लिस्ट

Baby Boy Name In Hindi: शनिदेव से शनिवार का दिन शुरू होता है. सूर्य देव और देवी छाया के पुत्र शनिदेव व्यक्ति के अच्‍छे-बुरे कर्मों का फल देते हैं और न्याय के कारक हैं. शनिवार के दिन अगर आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो समझ लें कि आपके बच्चे पर शनिदेव की विशेष कृपा है. शनिवार के दिन जन्में बच्चे शनिदेव के प्रभाव से अनुशासित और मेहनती होते हैं. अगर आप शनिदेव के मंगलकारी नामों में से अपने बच्चे के लिए कोई सुंदर नाम चुनते हैं तो बच्चे पर इसका शुभ प्रभाव जीवनभर बना रहेगा. आइए शनिदेव के कुछ नामों को अर्थ सहित जानें.

शनिदेव के मंगलकारी नाम और उनके अर्थ

छायापुत्र- शनिदेव के इस नाम का अर्थ है- छाया का बेटा

अचञ्चल- शनिदेव के इस नाम का अर्थ है- कभी ना हिलने वाले

नीलवर्ण- शनिदेव के इस नाम का अर्थ है- नीले रंग वाले

विधिरूप- शनिदेव के इस नाम का अर्थ है- पवित्र उपदेश देने वाले

विश्ववंद्य- शनिदेव के इस नाम का अर्थ है- सबके द्वारा पूजे जाने वाले

आयुष्यकारण- शनिदेव के इस नाम का अर्थ है- लंबा जीवन देने वाले

विष्णुभक्त- शनिदेव के इस नाम का अर्थ है- विष्णु के भक्त

विरुपाक्ष- शनिदेव के इस नाम का अर्थ है- कई नेत्रों वाले

वरिष्ठ- शनिदेव के इस नाम का अर्थ है- उत्कृष्ट

गरिष्ठ- शनिदेव के इस नाम का अर्थ है- आदरणीय देव

श्रेष्ठ- शनिदेव के इस नाम का अर्थ है- सबसे उच्च

मितभाषिण्- शनिदेव के इस नाम का अर्थ है- कम बोलने वाले

भक्तिवश्य- शनिदेव के इस नाम का अर्थ है- भक्ति द्वारा वश में आने वाले

धनदा- शनिदेव के इस नाम का अर्थ है- धन के दाता

धनुष्मत्- शनिदेव के इस नाम का अर्थ है- विशेष आकार वाले

तामस- शनिदेव के इस नाम का अर्थ है- ताम गुण वाले

दिव्यदेह- शनिदेव के इस नाम का अर्थ है- दिव्य शरीर वाले

निरामय- शनिदेव के इस नाम का अर्थ है- रोग से दूर रहने वाले

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

