Shaniwar Ke Upay: शनिवार को इन मंत्रों का जाप कर सूर्यपुत्र को करें प्रसन्न, जीवन में आएगी शांति और दुखों का होगा नाश!

Shani Dev Mantra: शनि दोष से मुक्ति पाना है तो शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं. शनिदेव के ये प्रभावशाली मंत्र शनि देव के क्रूर प्रभाव को कम कर सकते हैं. आइए इन मंत्रों के बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 31, 2025, 09:04 PM IST
Shaniwar Ke Upay
Shaniwar Ke Upay

Shanivar Shani Dev Puja Mantra: शनिदेव एक क्रूर ग्रह के रूप में जाने जाते हैं जिनकी  क्रूर दृष्टि जातक के जीवन में अनेक तरह की परेशानियों को बुलावा देती है. जातक का संघर्ष बढ़ जाता है और उसके अच्छे बुरे कर्मों का लेखाजोखा होने लगता है और उसी अनुसार उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है. अगर ऐसा लगे कि जीवन के दुख और परीक्षाएं बढ़ गई है, मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो रहा है और मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती तो समझ लें कि आप शनिदोष से प्रभावित हो रहे हैं. ऐसे में शनिवार के दिन अगर शनिदेव की विधिवत पूजा अर्चना करके उनके मंत्रों का सच्चे मन से जाप करें तों इसके लाभ और शुभ परिणाम आपको जल्द ही दिखने लगेंगे. आइए शनिदेव के शक्तिशाली मंत्रों को जानें जिनका जाप शनिवार को करने से शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं.

शनि देव के ये हैं शक्तिशाली मंत्र
शनि बीज मंत्र का करें जाप 
ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः।

शनि का वैदिक मंत्र का करें जाप
ऊँ शन्नोदेवीर-भिष्टयऽआपो भवन्तु पीतये शंय्योरभिस्त्रवन्तुनः।

शनि गायत्री मंत्र­ का करें जाप
ऊँ भगभवाय विद्महैं मृत्युरुपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोद्यात्।
तांत्रिक शनि मंत्र
ऊँ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः।

सामान्य मंत्र का करें जाप
ॐ शं शनैश्चराय नमः।

शनि महामंत्र का करें जाप
ॐ निलान्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम। छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम॥

शनि दोष निवारण मंत्र का करें जाप 
ऊँ त्रयम्बकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। 
उर्वारुक मिव बन्धनान मृत्योर्मुक्षीय मा मृतात।।
ॐ शन्नोदेवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये।
शंयोरभिश्रवन्तु नः। ऊँ शं शनैश्चराय नमः।।

इस विधि से करें मंत्रों का जाप
शनिवार को सुबह उठें और स्नान करके साफ नीले या काले रंग का कपड़ा पहने. गहरे रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं. अब शनिदेव के मंदिर जाए और शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाकर दीपक जलाएं और देवता के सामने ही बैठ जाएं. शनि देव की विधि विधान से पूजा करें और मन को शांत करके शनि मंत्र का जाप करें. इससे जीवन में सुख-संपत्ति का आगमन होगा और रुके काम बनेंगे. मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shaligram Ji Ki Aarti: शालिग्राम भगवान की आरती, शालिग्राम सुनो विनती मेरी...

और पढ़ें- Surya Gochar 2025: गुरु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, ये 3 राशि के लोग बनेंगे महाधनवान, करियर के पीक पर होंगे जातक!

और पढ़ें- Tulsi Vivah Samagri List: इन सामग्री के बिना संपन्न नहीं होगा अनुष्ठान, जान लें पूरी लिस्ट और तुलसी विवाह की विधि!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

