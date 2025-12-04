Advertisement
Swapna Shastra: सरसों तेल से लेकर काला कुत्ता... शनिदेव से जुड़े ये सपने क्या बताते हैं, जान लें शुभ अशुभ संकेत!

Shani Dev Swapna Sanket: स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति शनि देव से संबंधित सपने बार बार दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ होता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 04, 2025, 05:36 PM IST
Shani Dev Related Sapne Ka Sanket: स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपनों का आना कोई न कोई संकेत जरूर देता है. अगर किसी व्यक्ति को बार बार शनि देव से संबंधित सपने आते हैं तो इसके कोई न कोई संकेत जरूर मिलते हैं. अच्छे-बुरे, शुभ-अशुभ संकेतों से भरे सपनों का आना बहुत सामान्य बात है लेकिन इस बात को जानना जरूरी है कि कौन से सपने शुभ हैं और कौन से सपने अशुभ हैं. आइए शनि देव से जुड़े सपने और इन सपनों का अर्थ विस्तार से जानें. 

शनि मंदिर
शनि मंदिर अगर बार बार सपने में दिखें तो इसका भी एक संकेत मिलता है. शनि मंदिर का सपने दिखने का अर्थ है कि व्यक्ति जल्द ही जीवन में तरक्की पाने वाला है. काम में आ रही बाधाओं का अंत होता है.

सरसों तेल
सरसों तेल शनिदेव को चढ़ाई जाती है, इस तरह इसका सीधा संबंध शनिदेव से हैं. इस तरह सपने में सरसों का तेल दिखना अति शुभ संकेत देता है. ऐसा सपना संकेत देता है कि व्यक्ति धन और ऊर्जा पाता है. हालांकि अगर खुद को सरसों तेल लगाते हुए सपने में देखें तो यह एक अशुभ सपना माना गया है. ऐसे में किसी मुसीबत के आने को लेकर सतर्कता बरतें.

शिवलिंग दिखाई देना
शनिदेव शिव जी के भक्त है और उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं. ऐसे में सपने में शिवलिंग दिखाई देना बताता है कि व्यक्ति पर शिव जी और शनिदेव की असीम कृपा है. ऐसे सपने संकेत देते हैं कि व्यक्ति की सेहत अच्छी रहेगी और धन वृद्धि हो सकेगी. मानसिक शांति मिलती है.

काला कुत्ता
काला कु्त्ता का गहरा संबंध शनिदेव से है. ऐसे में स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर सपने में कोई व्यक्ति काला कुत्ता देखना है तो शनि देव की कृपा उस व्यक्ति पर बड़ी ही गहराई से होने का संकेत मिलता है. कुत्ते को अपने साथ खेलते हुए दिखता है तो संकेत मिलता है कि मेहनत का पूरा फल मिलेगा और नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल सकती है.

शनि देव
शनि देव एक क्रूर देवता माने गए हैं. कई लोग शनि देव को सपने में देखते हैं और फिर सोचते हैं कि इसका क्या अर्थ है. इसे शुभ माना जाए या अशुभ सपना माना जाए. सपने में शनिदेव अगर आशीर्वाद देते दिखे तो इससे व्यक्ति सफलता पाने लगता है और जीवन में सकारात्मकता आती है. यह एक शुभ संकेत माना जाता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shukra Mangal Yog 2025: शुक्र मंगल का महाशक्तिशाली योग, मौज काटेंगे ये 4 राशि के लोग, भारी कमाई से बनेंगे महाधनवान!

और पढ़ें- Ganesh ji Pauranik Katha: गणेश जी कैसे बने एकदंत, इसके पीछे है 3 रोचक कथा, एक का दैत्य गजमुखासुर से है संबंध!

और पढ़ें- Trendy Baby Name: बुधवार को जन्मे बच्चों को दें ये सुंदर नाम, जान लें कैसे होते हैं ये लोग, धनवान या गरीब?

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

