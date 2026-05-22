घर में अचानक दिखने लगें ये 7 बदलाव तो हो जाएं सावधान, बेहद नाराज हैं शनिदेव!

Shani dosh lakshan: शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है. मान्यता है कि इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का फल वही देते हैं. जब किसी व्यक्ति पर शनि की कृपा होती है तो जीवन में तरक्की, सम्मान और स्थिरता आती है. लेकिन जब शनिदेव नाराज हो जाते हैं तो घर का माहौल अचानक बदलने लगता है. कई बार लोग इन संकेतों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. जबकि ज्योतिष में इन्हें अशुभ माना गया है. कहा जाता है कि समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए तो परेशानियों से बचा जा सकता है.

घर में बिना वजह झगड़े

शनिदेव के नाराज होने का पहला संकेत घर में बिना वजह झगड़े बढ़ना माना जाता है. छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगते हैं. परिवार के लोगों के बीच तनाव बना रहता है. दूसरा संकेत अचानक धन हानि होना है. पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं. बार बार खर्च बढ़ने लगते हैं. तीसरा संकेत घर की चीजों का टूटना फूटना माना जाता है. खासकर लोहे की चीजें जल्दी खराब होने लगें तो इसे भी शनि दोष से जोड़कर देखा जाता है.

स्वास्थ्य लगातार खराब रहना

ज्योतिष के अनुसार अगर घर में बार बार बीमारी आने लगे या किसी सदस्य का स्वास्थ्य लगातार खराब रहने लगे तो यह भी अशुभ संकेत माना जाता है. कई लोगों को मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती. काम बनते बनते रुक जाते हैं. नौकरी और कारोबार में अचानक रुकावटें आने लगती हैं. यह भी शनि के अशुभ प्रभाव की तरफ इशारा माना जाता है. कुछ लोग बताते हैं कि घर में हमेशा भारीपन और नकारात्मक माहौल महसूस होने लगता है.

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बिना वजह डर और चिंता

मान्यता है कि शनिदेव के अशुभ असर के दौरान व्यक्ति को मानसिक तनाव भी ज्यादा होने लगता है. बिना वजह डर और चिंता बनी रहती है. कई बार घर में काले रंग के जानवरों का बार बार आना भी संकेत माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर लगातार ऐसे बदलाव दिखें तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. समय रहते पूजा पाठ और अच्छे कर्मों पर ध्यान देना जरूरी माना गया है.

शांत करने के लिए क्या करें?

शनिदेव को शांत करने के लिए शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुभ माना जाता है. काले तिल, सरसों का तेल और उड़द दान करने की भी परंपरा है. पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और शनि मंत्रों का जाप करना लाभकारी बताया जाता है. साथ ही झूठ, धोखा और गलत कामों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि सच्चे मन से किए गए अच्छे कर्म शनिदेव को प्रसन्न करते हैं और जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं.

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