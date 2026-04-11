Shani Dosh: शनि दोष से मिलेगी मुक्ति और घर आएगा पैसा, बस मछलियों को खिलाने का बदल लें तरीका

Shani Dosh Upay: शनि देव को कर्मफलदाता कहा गया है क्योंकि ये प्रत्येक इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं. ऐसे में जिन लोगों के कर्म नेक और अच्छे होते हैं, उन्हें शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. वहीं, जो लोग सत्य और न्याय का पालन नहीं करते, करीब, दीन-दुखियों को सताते हैं, उन पर शनि की क्रूर दृष्टि रहती है. वैसे तो अधिकांश लोग न्याय और अनुशासन का पालन करते हैं, ताकि शनि देव की प्राप्त हो सके. लेकिन दैनिक जीवन में जाने-अनजाने में किए गए कुछ कर्मों से शनि देव रुष्ट हो जाते हैं और उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती. ज्योतिष शास्त्र में शनि देव की कृपा पाने के लिए कई कारगर उपाय बताए गए हैं, उन्हीं में से एक है मछलियों को दाना डालना. कहा जाता है कि शनिवार के दिन महलियों को दाना डालने से शनि दोष बहुत हद तक दूर हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शनिवार के दिन शनिदेव की कृपा पाने और शनि दोष को दूर करने के लिए मछलियों को क्या खिलाना चाहिए.

मछलियों को दाना खिलाने से क्या होता है

शास्त्रों के अनुसार, मछलियों को दाना खिलाना सिर्फ एक दया भाव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक कार्य भी है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था, इसलिए मछलियों को अत्यंत पूजनीय और शुभ माना जाता है. मान्यता है कि मछलियों की सेवा करने से साक्षात श्रीहरि प्रसन्न होते हैं. इसके अलावा शनि देव के साथ-साथ राहु-केतु की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है. यही वजह है कि ज्योतिष के जानकार शनि, राहु और केतु के दोष को दूर करने के लिए शनिवार के दिन मछलियों को दाना खिलाने की सलाह देते हैं.

मछलियों को दाना खिलाने के फायदे

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नियमित रूप से मछलियों को दाना देने से छाया ग्रह राहु और केतु की पीड़ा शांत होती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, जल में मछलियों को भोजन देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति मिलती है. इसके अलावा शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के प्रकोप से बचने के लिए शनिवार के दिन मछलियों की सेवा करना रामबाण उपाय माना गया है.

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मिलता है पितृ दोष से छुटकारा

अगर कुंडली में पितृ दोष है और बनते हुए काम बार-बार बिगड़ रहे हैं, तो ऐसे में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि ऐसा करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की बाधाएं अपने आप खत्म होने लगती हैं.

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शनिवार को करें आटे का ये उपाय

शनिवार को एक सफेद कागज पर राम नाम लिखकर उसे आटे की लोई में भरकर छोटी गोलियां बना लें. मान्यता है कि शनिवार के दिन ये गोलियां मछलियों को खिलाने से शनि की साढ़े साती का प्रभाव कम होता है. इसके अलावा लगातार 12 शनिवार तक मछलियों को दाना डालने से कुंडली में अशुभ शनि शुभ फल देने लगते हैं. ध्यान रहे कि मछलियों को दाना खिलाने का सबसे उत्तम समय सूर्योदय माना जाता है. इस वक्त मछलियों को दाना खिलाने से विशेष लाभ होता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मछलियों को आटा खिलाने से सिर्फ मानसिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक उन्नति भी होती है. ज्योतिषियों के अनुसार, शुक्रवार के दिन मछलियों को भोजन देने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, जिससे आमदनी के नए स्रोत खुलते हैं और दरिद्रता का नाश होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)