Nilam Ratna: शनि का रत्न नीलम इन 5 राशि वालों के लिए खतरनाक! बढ़ जाता है साढ़ेसाती का खतरा

Shani Ratna Nilam: ज्योतिष शास्त्र में नीलम को शनि ग्रह से जुड़ा रत्न माना गया है. जानकार बताते हैं कि शनि का यह रत्न हर किसी को सूट नहीं करता. यह रत्न 5 राशि वालों के लिए अनकूल नहीं होता. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन राशि वालों को शनि का रत्न नीलम नहीं धारण करना चाहिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 15, 2025, 08:53 PM IST
Nilam Gemstone: नीलम को ज्योतिष में शनि ग्रह से संबंधित रत्न माना गया है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि का यह रत्न बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली है. कहा जाता है कि इस रत्न में व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह से बदलने की क्षमता होती है. यह रत्न शनि की महादशा या साढ़ेसाती के दौरान आने वाली बाधाओं को कम करके धन, मानसिक शांति और करियर में सफलता दिला सकता है. हालांकि, यह भी मान्यता है कि नीलम को बिना ज्योतिषी की सलाह के धारण करना विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि यह कुछ राशियों के लिए अत्यंत अशुभ फल देता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन 5 राशि वालों को नीलम रत्न भूलकर भी धारण नहीं करना चाहिए और इसके पीछे की ज्योतिषीय वजह क्या है.

मेष राशि (Aries)

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जबकि नीलम शनि का रत्न है. ज्योतिष में मंगल और शनि को कट्टर शत्रु माना जाता है. इसलिए ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि मेष राशि वालों के लिए यह रत्न धन हानि, करियर में रुकावट, सेहत से जुड़ी परेशानियां और पारिवारिक अशांति उत्पन्न कर सकता है.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और नीलम शनि का रत्न है. ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार, शनि और चंद्रमा के बीच भी शत्रुता का भाव है. ऐसे में कर्क राशि वालों को यह रत्न नकारात्मक परिणाम दे सकता है. इसके अलावा इसके अशुभ प्रभाव से मानसिक अशांति उत्पन्न हो सकती है. इसके अलावा निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है. 

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य हैं और शनि, सूर्य के पुत्र होते हुए भी, इन दोनों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध माना जाता है. ऐसे में सिंह राशि वालों के लिए यह रत्न अनेक परेशानियां उत्पन्न कर सकता है. इसके अशुभ प्रभाव से मान-सम्मान में कमी, सरकारी कामों में बाधा और पिता से संबंधों में कटुता आ सकती है. इसलिए सिंह राशि वालों को शनि का रत्न नीलम पहनने से बचना चाहिए.

यह भी पढ़ें: शनि की कुंभ राशि के लिए ये 1 रत्न है खतरनाक! जानें कौन सा रत्न रहेगा शुभ

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल हैं. मंगल ग्रह का नीलम के देवता शनि के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध है. ऐसे में अगर इस राशि के लोग शनि का यह रत्न धारण करते हैं, तो मानसिक तनाव, रिश्तों में टकराव, करियर में रुकावटें और सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. 

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के स्वामी बृहस्पति (गुरु) हैं. ज्योतिष के अनुसार, शनि देव और बृहस्पति के बीच मित्रता का भाव नहीं है. इसलिए शनि का यह रत्न धनु राशि वालों के लिए अनकूल नहीं होता. इस रत्न को धारण करने से धनु राशि के जातकों को करियर में चुनौतियां, आर्थिक संकट और कामकाज में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

