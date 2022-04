Shani Sade Sati: आज से इन लोगों पर शुरू होगी शनि की साढ़े साती और ढैय्या, कहीं आप भी तो शामिल नहीं?

Shani Sade Sati and Dhaiyaa on zodiac signs in 2022: शनि ग्रह आज यानि की 29 अप्रैल को कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं. शनि ढाई साल बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 30 साल बाद अपनी ही राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं. शनि 12 जुलाई तक कुंभ में रहेंगे और इसके बाद कुछ महीनों के लिए वक्री चाल चलेंगे. शनि के कुंभ में प्रवेश करते ही कुछ राशि वालों को साढ़े साती और ढैय्या से राहत मिल जाएगी तो कुछ राशियों के जातक साढ़े साती-ढैय्या से पीड़ित हो जाएंगे.

मीन राशि पर शुरू होगी साढ़े साती

शनि के राशि बदलते ही मीन राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी. साढ़े साती के ढाई-ढाई साल के तीन चरण होते हैं. इसके अलावा शनि का कुंभ में प्रवेश कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों पर ढैय्या शुरू कर देगा. इस दौरान इन जातकों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है क्‍योंकि शनि आर्थिक, शारीरिक, सम्‍मान की हानि कराते हैं. साथ ही मानसिक तनाव भी देते हैं.

इन राशि वालों को मिलेगी मुक्ति

शनि अभी तक मकर राशि में थे, जिसके कारण धनु, मकर और कुंभ राशि वालों पर साढ़े साती का असर था लेकिन 29 अप्रैल 2022 को शनि की राशि बदलते ही धनु राशि वालों को साढ़े साती से मुक्ति मिल जाएगी. साथ ही मकर राशि वालों पर शनि का आखिरी चरण और कुंभ राशि वालों पर साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा. इसके अलावा मिथुन और तुला राशि की ढैय्या भी खत्‍म हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: Shani Gochar 2022: आज हुआ 'महाबदलाव', शनि का कुंभ में गोचर बदलेगा 3 राशि वालों का भाग्‍य! बरसेगा पैसा

शनि कर्म के अनुसार देते हैं फल

शनि ग्रह कर्मों के अनुसार फल देते हैं. लिहाजा कर्म अच्‍छे हों और कुंडली में शनि शुभ स्थिति में हों तो साढ़े साती-ढैय्या के दौरान जातक खूब पैसा-सम्‍मान-सुख पा सकता है. इसके अलावा तुला, मकर, कुंभ, मीन और धनु वालों के लिए शनि साढ़े साती की दशा उतनी कष्टदायी नहीं होती है, जितनी की बाकी राशि वालों के लिए होती है. क्योंकि तुला शनि की उच्च राशि है. वहीं शनि मकर और कुंभ राशियों के स्वामी हैं. इस के अलावा धनु और मीन राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति के साथ शनि का मैत्री भाव है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)