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Hindi Newsधर्मShani Jayanti 2026: करियर में तुफानी रफ्तार से होगी तरक्की और शनि पीड़ा से मिलेगी मुक्ति, शनि जयंती पर इस विधि से करें छाया दान!

Shani Jayanti 2026: करियर में तुफानी रफ्तार से होगी तरक्की और शनि पीड़ा से मिलेगी मुक्ति, शनि जयंती पर इस विधि से करें छाया दान!

Chhaya Daan Vidhi On Shani Jayanti 2026: शनि जयंती पर छाया दान करना एक उत्तम उपाय माना जाता है. छायादान करने वाले व्यक्ति से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उसके कष्टों को दूर करते हैं. आइए इस लेख में जानें छाया दान करने की विधि क्या है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 16, 2026, 09:00 AM IST
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Shani Dev
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Shani Jayanti 2026 Chhaya Daan Upay: शनि जयंती इस साल 16 मई शनिवार को मनायी जाएगी. इस शुभ पर्व पर शनि अमावस्या का भी अति दुर्लभ संयोग हो रहा है. शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर हुआ. शनि जयंती पर शनिदेव का तेल से अभिषेक करने का विधान है साथ ही शनि मंदिर जाकर विशेष पूजा उपासना करने से जातकों को शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का क्रूर प्रभाव से राहत मिलती है. शनि जयंती पर अगर सही विधि से छाया दान करें तो इसके शुभ परिणाम जल्द ही दिखने लगते हैं. छाया दान करने वाले जातक के कष्टों को शनि देव दूर करते हैं और अपनी क्रूर दृष्टि का प्रभाव भी कम कर देते हैं. आइए जानें शनि जयंती पर छाया दान करने की विधि और इसके लाभ क्या हैं.

शनि जयंती 2026 पर उत्तम मुहूर्त
ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 16 मई की सुबह 05:11 बजे से शुरू हो रही है और तिथि का समापन 17 मई को आधि रात में 01:30 बजे हो रहा है. 
शनि देव की पूजा करने के लिए शुभ और उत्तम मुहूर्त सुबह 07:12 बजे से लेकर सुबह 08:54 बजे तक होगा. इस समयावधि में शनि देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं व छाया दान भी कर सकते हैं.

छाया दान करने की विधि
शनि जयंती पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि कर साफ कपड़े पहनें.
एक स्टील या लोहे के बर्तन में शुद्ध सरसों का तेल लें और शनि मंदिर में चले जाएं.
ध्यान रहें शनिदेव की पूजा करते समय उनकी आंखों में न देंखें. उनकी वक्र दृष्टि से हानि हो सकती है.
अब मंदिर में शनिदेव की पूजा शुरू करें. नीले फूल, काले तिल, शमी के पत्ते, धूप अर्पित करें.
सरसों के तेल से शनिदेव के सामने दीपक जलाएं.
शनिदेव के सामने बैठकर शनि चालीसा का पाठ करें.
शनिदेव की आरती कर पूजा को संपन्न करें. 
इसके बाद छाया दान करें. इसके लिए स्टील या लोहे को बर्तन में सरसों के तेल लें.
तेल में अपना चेहरा देखें और और शनिदेव से प्रार्थना करें कि वे आपके संकटों और कष्टों को दूर करें.
इसके बाद बर्तन समेत तेल को मंदिर से बाहर ले जाएं और किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें.
छाया दान का यह उपाय जातक के सभी कष्टों को दूर करेगा और शनिदेव की उस पर कृपा होगी.
छाया दान की यह विधि शाम के समय भी कर सकते हैं.

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छाया दान करने के फायदे

  • छाया दान करने से शनि की ढैय्या, साढ़ेसाती या महादशा के समय होने वाली समस्याओं का अंत होता है.

  • छाया दान करने से स्वास्थ्य लाभ होता है और गंभीर बीमारियों का तोड़ मिलता है. 

  • छाया दान करने से कष्टों में कमी होती है बड़ी से बड़ी दुर्घटना से बचाव होता है. 

  • छाया दान करने से आर्थिक समृद्धि आती है और भारी से भारी कर्ज से मुक्ति मिलती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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