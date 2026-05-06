Shani Jayanti 2026: शनि जयंती पर भूल से भी ना खाएं ये चीजें, वरना शनि की क्रूर दृष्टि नहीं छोड़ेगी पीछा

Shani Jayanti 2026: ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को हर साल शनि जयंती मनाई जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल शनि जयंती 16 मई को मनाई जाएगी. शास्त्रों शनि जयंती को विशेष महत्व दिया गया है. मान्यता है कि इस दिन सूर्यपुत्र शनि देव की विशेष पूजा-अर्चना करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिसके परिणामस्वरूप साढ़ेसाती और ढैय्या जैसे कष्टों से राहत मिलती है. यही वजह है कि कर्मफलदाता शनि देव की कृपा पाने के लिए लोग इस दिन उनकी विशेष पूजा-अर्चना और दान-पुण्य करते हैं. शास्त्रों में शनि जयंती से जुड़े खास नियम और सावधानियों का जिक्र किया गया है. इस दिन खान-पान से जुड़े विशेष नियमों का भी खास ख्याल रखा जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शनि जयंती पर किन चीजों को नहीं खाना चाहिए.

तामसिक भोजन से बनाकर रखें दूरी

शनिदेव सात्विकता और न्याय के प्रतीक माने गए हैं. ऐसे में शनि जयंती के पावन अवसर पर मांस, मदिरा या अन्य तामसिक पदार्थों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में शनि का प्रतिकूल प्रभाव बढ़ता है, जिससे मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है.

दूध और सफेद खाद्य सामग्री

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनिदेव को सफेद रंग और उससे जुड़ी चीजें अधिक प्रिय नहीं हैं. इसलिए शनि जयंती के दिन दूध, दही, पनीर या सफेद मिठाइयों के सेवन से बचना चाहिए. अगर सेहत की वजह से दूध पीना अनिवार्य हो, तो उसमें हल्दी या केसर मिला लें ताकि उसका रंग बदल जाए.

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लाल मिर्च या अधिक तीखा भोजन

लाल मिर्च और बहुत ज्यादा तीखे मसाले भी तामसिक श्रेणी में आते हैं. शनिदेव को गहरा लाल रंग पसंद नहीं है, इसलिए इस दिन भोजन में लाल मिर्च की जगह काली मिर्च या हरी मिर्च का संतुलित प्रयोग करना बेहतर माना जाता है.

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मसूर की दाल

शास्त्रों में शनि जयंती के दिन मसूर की दाल खाना वर्जित है. ऐसा इसलिए क्योंकि मसूर दाल का संबंध मंगल ग्रह से है और ज्योतिष में शनि व मंगल के बीच शत्रुता का भाव माना गया है. ऐसे में इस दिन मसूर दाल का सेवन करने से घर में कलह-क्लेश बढ़ सकता है और दुर्घटनाओं का भय रहता है.

भोजन के ऊपर से नमक

शनि जयंती के दन भोजन के ऊपर से कच्चा नमक डालकर खाना अशुभ माना जाता है. ऐसा करना न सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह है, बल्कि इससे शनिदेव नाराज हो सकते हैं. ऐसे में कोशिश करें कि पकाते समय जितना नमक डाला गया हो, उतना ही पर्याप्त हो.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)