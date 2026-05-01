Shani Amavasya 2026: शनि जयंती ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या के दिन मनाई जाती है. धार्मिक मान्‍यता है कि इसी दिन शनि देव का प्राकट्य हुआ था. शनि जयंती का दिन शनि दोष, साढ़ेसाती-ढैय्या के कष्‍टों से निजात पाने के लिए सर्वोत्‍तम माना जाता है. इस बार शनि जयंती पर बन रहा दुर्लभ योग इसे और भी खास बन रहा है.

ज्‍योतिषाचार्यों के अनुसार इन खास योग में पड़ रही शनि जयंती पर किए गए पूजा-उपाय दोगुना लाभ देंगे और समस्‍याओं से जल्‍द राहत देंगे.

शनि जयंती कब है?

पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि आरंभ: 16 मई 2026, शनिवार की सुबह 05:11 बजे

ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि समाप्त: 17 मई 2026 रविवार की दोपहर 01:30 बजे

इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार शनि जयंती का महापर्व 16 मई 2026, शनिवार को मनाया जाएगा.

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साल की पहली शनिचरी अमावस्‍या

साल 2026 की पहली शनि अमावस्‍या 16 मई 2026 को ही पड़ रही है. जब अमावस्‍या शनिवार को पड़ती है तो उसे शनिश्‍चरी अमावस्‍या या शनि अमावस्‍या कहते हैं.

शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है और शनिश्‍चरी अमावस्‍या को शनि देव की पूजा के लिए विशेष माना गया है. इस बार शनि जयंती शनिचरी अमावस्‍या पर ही पड़ रही है. ऐसे में 16 मई 2026, शनिवार को किए गए उपाय शनि देव की दोगुनी कृपा देंगे.

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शनि के उपाय

ऐसे लोग जिन पर साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही है, उनके लिए शनि जयंती पर शनि अमावस्‍या के इस दुर्लभ योग पर आसान उपाय करना भी बड़ा लाभ देंगे. जानिए शनि देव को प्रसन्‍न करने के ये आसान उपाय.

- शनि जयंती के दिन शनि मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुखा दीपक बनाकर सरसों के तेल से जलाएं. साथ ही उसमें काली तिल के कुछ दाने डाल दें.

- शनि जयंती के दिन जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को काले जूते, काला छाता और काले रंग के वस्त्र दान करें. इसके अलावा काले तिल, सरसों के तेल और चाय पत्ती का दान करना भी लाभ देगा.

- शनि चालीसा का पाठ करें, शनि देव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का कम से कम 108 बार जाप करें.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)