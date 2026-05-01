Advertisement
trendingNow13199742
Hindi Newsधर्मShani Jayanti 2026: शनि जयंती पर महादुर्लभ योग, छोटे उपाय भी दिखाएंगे बड़ा असर, दूर होंगे साढ़ेसाती-ढैय्या के सारे कष्‍ट

Shani Jayanti 2026: शनि जयंती पर महादुर्लभ योग, छोटे उपाय भी दिखाएंगे बड़ा असर, दूर होंगे साढ़ेसाती-ढैय्या के सारे कष्‍ट

Shani Jayanti kab hai 2026: शनि जयंती इस बार साधारण नहीं है, बल्कि यह ऐसे मौके पर पड़ रही है, जो बहुत कम देखने मिलता है. लिहाजा शनि जयंती पर किए गए छोटे-छोटे उपाय भी बड़ा असर दिखा सकते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 01, 2026, 07:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शनि जयंती पर शनि अमावस्‍या का संयोग.
शनि जयंती पर शनि अमावस्‍या का संयोग.

Shani Amavasya 2026: शनि जयंती ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या के दिन मनाई जाती है. धार्मिक मान्‍यता है कि इसी दिन शनि देव का प्राकट्य हुआ था. शनि जयंती का दिन शनि दोष, साढ़ेसाती-ढैय्या के कष्‍टों से निजात पाने के लिए सर्वोत्‍तम माना जाता है. इस बार शनि जयंती पर बन रहा दुर्लभ योग इसे और भी खास बन रहा है. 

ज्‍योतिषाचार्यों के अनुसार इन खास योग में पड़ रही शनि जयंती पर किए गए पूजा-उपाय दोगुना लाभ देंगे और समस्‍याओं से जल्‍द राहत देंगे. 

शनि जयंती कब है? 

पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि आरंभ: 16 मई 2026, शनिवार की सुबह  05:11 बजे 
ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि समाप्त: 17 मई 2026 रविवार की दोपहर 01:30 बजे
इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार शनि जयंती का महापर्व 16 मई 2026, शनिवार को मनाया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

(यह भी पढ़ें: ज्‍येष्‍ठ मास के 60 दिन बनेंगे गेम चेंजर! इन 5 राशियों को अचानक मिलेगी नई नौकरी, पैसा और सम्मान

साल की पहली शनिचरी अमावस्‍या 

साल 2026 की पहली शनि अमावस्‍या 16 मई 2026 को ही पड़ रही है. जब अमावस्‍या शनिवार को पड़ती है तो उसे शनिश्‍चरी अमावस्‍या या शनि अमावस्‍या कहते हैं. 

शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है और शनिश्‍चरी अमावस्‍या को शनि देव की पूजा के लिए विशेष माना गया है. इस बार शनि जयंती शनिचरी अमावस्‍या पर ही पड़ रही है. ऐसे में 16 मई 2026, शनिवार को किए गए उपाय शनि देव की दोगुनी कृपा देंगे.

(यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों को पैसा खुद ढूंढता है! एक उम्र के बाद अचानक बदल जाती है किस्मत

शनि के उपाय

ऐसे लोग जिन पर साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही है, उनके लिए शनि जयंती पर शनि अमावस्‍या के इस दुर्लभ योग पर आसान उपाय करना भी बड़ा लाभ देंगे. जानिए शनि देव को प्रसन्‍न करने के ये आसान उपाय. 

- शनि जयंती के दिन शनि मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुखा दीपक बनाकर सरसों के तेल से जलाएं. साथ ही उसमें काली तिल के कुछ दाने डाल दें. 
- शनि जयंती के दिन जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को काले जूते, काला छाता और काले रंग के वस्त्र दान करें. इसके अलावा काले तिल, सरसों के तेल और चाय पत्ती का दान करना भी लाभ देगा. 
- शनि चालीसा का पाठ करें, शनि देव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का कम से कम 108 बार जाप करें. 

(यह भी पढ़ें: किस उम्र में बदलेगी आपकी किस्मत? मूलांक से जानें लाइफ का टर्निंग पॉइंट

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

Shani Jayanti 2026

Trending news

1-2 मई तक बारिश से राहत, लेकिन पूरे महीने झुलसाएगी गर्मी; IMD ने जारी किया अलर्ट
IMD
1-2 मई तक बारिश से राहत, लेकिन पूरे महीने झुलसाएगी गर्मी; IMD ने जारी किया अलर्ट
'ममता कुछ लाई थीं', बंगाल में नया एग्जिट पोल आया, रात में ही क्यों छिड़ी 'महाभारत'?
West Bengal Election 2026
'ममता कुछ लाई थीं', बंगाल में नया एग्जिट पोल आया, रात में ही क्यों छिड़ी 'महाभारत'?
गोवा-आगरा या दिल्ली नहीं... फिर कौन-सा शहर है विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद?
Travel News in Hindi
गोवा-आगरा या दिल्ली नहीं... फिर कौन-सा शहर है विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद?
अप्रैल में गर्मी ने मचाया था हाहाकार, अब मई में दिखेगी मौसम की 'नरमी'; IMD का अलर्ट
weather update
अप्रैल में गर्मी ने मचाया था हाहाकार, अब मई में दिखेगी मौसम की 'नरमी'; IMD का अलर्ट
जहां रखी होती हैं EVM, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? क्या जानते हैं आप
Assembly Elections 2026
जहां रखी होती हैं EVM, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? क्या जानते हैं आप
नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल
DNA
नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
Gold
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
Assembly Election 2026
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
ice cream
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
DNA
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?