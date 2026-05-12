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Hindi Newsधर्मShani Jayanti 2026: शनि देव की साढ़ेसाती और ढैय्या ने जीना किया दूभर? इन मंत्र के जाप से क्रूर दृष्टि का प्रभाव होगा कम

Shani Jayanti 2026: शनि देव की साढ़ेसाती और ढैय्या ने जीना किया दूभर? इन मंत्र के जाप से क्रूर दृष्टि का प्रभाव होगा कम

Mantra Jaap On Shani Jayanti 2026: शनि देव की साढ़ेसाती और ढैय्या के कारण अगर परेशानियों का अंत नहीं हो पा रहा है तो कुछ विशेष मंत्रों का जाप कर शनि की क्रूर दृष्टि और साढ़ेसाती व ढैय्या के प्रभाव को कम किया जा सकता है. आइए इन मंत्रों को जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 12, 2026, 08:32 AM IST
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Shani Dev
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Effective Shani Mantra: शनि देव न्याय और कर्मफल के कारक ग्रह हैं जो तय समय पर शुभ कर्मों का शुभ फल और बुरे कर्मों का दंड देते हैं. ध्यान दें जिस राशि पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही होती है उस राशि के जातकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतियां बढ़ने लगती है. जातकों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है और खूब मेहनत करनें के बाद भी कष्ट दूर नहीं हो पाते हैं. ऐसी स्थिति में शनिदेव के कुछ मंत्रों का जाप करना शनि देव की साढ़ेसाती और ढैय्या के प्रभाव को कम कर सकता है. 

शनिदेव के मंत्रों का जाप
शनिदेव के मंत्रों का जाप करने के लिए वैसे तो शनिवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है लेकिन शनि जयंती जैसे मौके भी शनि देव के मंत्र जाप के लिए अच्छा माना गया है. इस साल शनि जयंती 16 मई 2026 को है जो शनि मंत्रों के जाप के लिए और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए अति शुभ दिन है.

ढैय्या और साढ़ेसाती के प्रभाव को कम करने के लिए इन मंत्रों का जाप करें.
इस शनि मंत्र का करें जाप 
"ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः"

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शनि गायत्री मंत्र का जाप करना अति शुभ सिद्ध हो सकता है.
"ॐ भगभवाय विध्है मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोधात |

इस शनि मंत्र का करें जाप
"ॐ शन्नोदेवीरभिस्टय आपो भवंतु पितये | शंयोरभिश्रावंन्तु नः"

महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर शनिदोष को दूर किया जा सकता है. 
"ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुक मिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मा मृतात।।"

शनि देव के तांत्रिक मंत्र का जाप करें तो शनि देव के क्रूर दृष्टि से बचा जा सकता है.
"ॐ शम शनिश्चराय नमः"

शनि देव के वैदिक मंत्र का जाप करें तो लाभ ही लाभ होगा.
"ॐ शन्नोदेवीरभिस्टय आपो भवन्तु पितये शंयोरभीस्त्र वंन्तुनः"

शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय
दान करें
शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए तिल और तेल का दान करें. शनिवार को या शनि जयंती पर इस उपाय को करने से तुरंत बदलाव दिखने लगता है.

पीपल के पेड़ की पूजा करें
शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और पेड़ की सात बार परिक्रमा करें. शनि मंत्र का जाप करते हुए मन में शनि देव का ध्यान करें. शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव कम हो जाएगा.

सरसों के तेल का दीया जलाएं
शनि मंदिर का दर्शन करने से और शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीया जलाएं. इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और क्रूर दृष्टि का प्रभाव कम होगा.

काले कुत्ते को भोजन कराएं
काले कुत्ते, कौवे या भिखारियों को अगर शनिवार के दिन भोजन कराएं तो शनि देव प्रसन्न होंगे और अपनी क्रूर दृष्टि से छुटकारा मिल सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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