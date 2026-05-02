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Shani Jayanti 2026: शनि जयंती पर चाहकर भी ना खरीदें ये चीजें, वरना शुरू हो जाएंगे कष्टों से भरे दिन

Things not Buy on Shani Jayanti 2026: शनि देव की विशेष कृपा पाने और कुंडली के शनि दोष से राहत पाने के लिए शनि जयंती बेहद खास मानी जाती है. इस दिन शनि महाराज की विशेष पूजा-अर्चना करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं. शास्त्रों के अनुसार, शनि जयंती के दिन कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं कि शनि जयंती पर क्या ना खरीदें.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 02, 2026, 06:47 PM IST
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Shani Jayanti 2026: शनि जयंती पर चाहकर भी ना खरीदें ये चीजें, वरना शुरू हो जाएंगे कष्टों से भरे दिन

Shani Jayanti 2026: शास्त्रों के मुताबिक, शनि जयंती का दिन कर्मफलदाता शनि देव की विशेष कृपा पाने और कुंडली के शनि दोष से राहत पाने लिए बेहद खास है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को शनि देव का जन्म हुआ था. यही वजह है कि इस तिथि पर हर साल शनि देव की जयंती मनाई जाती है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, अगर इंसान जो इंसान न्याय के अनुकूल कर्म नहीं करता, जो दूसरों के बेवजह सताता है, कार्यस्थल पर जिसका अपने सहयोगियों से अच्छा बर्ताव नहीं होता, जो कर्मचारियों को परेशान करता है और जो सत्य की राह पर नहीं चलता, उसे शनि के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है. ऐसे लोग चाहे कितने भी पूजा-पाठ, अनुष्ठान या संतों की संगति क्यों ना कर लें, उसे शनि की कोप का भाजन बनना ही पड़ता है. शनि देव ऐसे आचरण और व्यवहार रखने वालों की कभी क्षमा नहीं करते. इसलिए अगर आप भी शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि शनि जयंती पर किन चीजों को खरीदने से बचें.

शनि जयंती पर भूलकर भी ना खरीदें ये चीजें

झाड़ू- शनि जयंती पर जो चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, उसमें एक झाड़ू भी है. शास्त्रों के अनुसार, गुरुवार, सोमवार और रविवार के दिन झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए. इसके साथ ही शनि जयंती के दिन भी ऐसा करने से बचना चाहिए. मान्यता है कि शनि जयंती पर झाड़ू खरीदने से धन संकट बढ़ सकता है. 

सरसों तेल- वैसे तो शनि देवी की पूजा में सरसों के तेल का विशेष महत्व होता है. कहते हैं कि शनि देव को सरसों का तेल अत्यधिक प्रिय है, लेकिन शनि जयंती के दिन इसे नहीं खरीदना चाहिए. मान्यता है कि इस दिन सरसों का तेल खरीदने से आर्थिक नुकसान हो सकता है. इसलिए शनि जयंती पर सरसों का तेल खरीदने से बचें. शनिदेव को तेल अर्पित करने के लिए पहले ही खदीरकर रख लें.

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लोहे की वस्तुएं- शनि जयंती के दिन लोहे की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि लोहे का संबंध शनि देव से होता है. ऐसे में शनि जयंती के दिन चाहकर भी लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए. कहा जाता है कि शनि जयंती पर लोहे की वस्तुएं खरीदने से जिंदगी में अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं.

तिल- वैसे तो शनि देव की कृपा पाने के लिए काले तिल का दान किया जाता है, लेकिन शनि जयंती के दिन इसे नहीं खरीदना चाहिए. मान्यता है कि शनि जयंती पर काला तिल खरीदने से महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावटें आने लगती हैं. ऐसे में शनि जयंती से पहले ही इसे खरीदकर रख लेना चाहिए.

यह भी पढ़ें: शनि जयंती इन 3 राशि वालों के लिए वरदान समान, दूर होगा कष्ट और आएंगे अच्छे दिन

जूते-चप्पल- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वैसे तो शनि जयंती पर काला जूता दान करना शुभ होता है, लेकिन इस दिन काले रंग के जूते नहीं खरीदने चाहिए. मान्यता है कि शनि जयंती पर ऐसा करने से शनि देव नाराज हो सकते हैं. इसके अलावा शनि जयंती पर ऐसा करने से बने-बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं.

नमक- शास्त्रों के अनुसार, शनि जयंती के दिन नमक खरीदने से भी बचना चाहिए. कहा जाता है कि अगर इस दिन नमक खरीदने पर शारीरिक नुकसान होने का भय रहता है. इसके अलावा मान्यता यह भी है कि इस दिन नमक खरीदने से कर्ज बढ़ने लगता है. 

कब है शनि जयंती 2026

शास्त्रों के अनुसार, शनि देव का जन्म ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को हुआ था. इसलिए हर साल इस तिथि पर शनि जयंती मनाई जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 16 मई को सुबह 5 बजकर 11 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 16 मई को देर रात 1 बजकर 30 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, इस साल शनि जयंती 16 मई को ही मनाई जाएगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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Shani Jayanti 2026

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