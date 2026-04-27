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Hindi Newsधर्मShani Jayanti 2026: शनिदेव को तेल चढ़ाते हुए किस मंत्र का जाप करें? शनि जयंती से पहले जानें, मिलेगी दोष-बाधाओं से मुक्ति!

Shani Jayanti 2026: शनिदेव को तेल चढ़ाते हुए किस मंत्र का जाप करें? शनि जयंती से पहले जानें, मिलेगी दोष-बाधाओं से मुक्ति!

Shani Dev Ko Tel Kaise Chadhana Chahie: शनि जयंती पर शनि देव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं. उन उपायों में से एक तो ये ही है कि शनिदेव को तेल चढ़ाते हुए एक शक्तिशाली मंत्र का जाप करना. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 27, 2026, 11:17 AM IST
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Shani Dev
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Shani Mantra Upay: हिंदू धर्म में शनि देव कर्मफलदाता और न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं. शनि देव को समर्पित पर्व शनि जयंती इस साल 16 मई 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन अगर विशेष उपाय के साथ मंत्र जाप करें तो शनि दोष से लेकर बाधओं के अंत के रास्ते खुल सकते हैं. हालांकि शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं लेकिन कई बार शनिदेव के बुरे प्रभाव जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ने लगते हैं तो इसे कम करने के लिए शनि मंत्र का जाप भी कर सकते हैं ताकि जीवन की कठिनाइयां दूर हो सके, मानसिक तनाव और आर्थिक हानि से बचा जा सके. आइए इस बारे में और जानें.

शनि देव को तेल चढ़ना का उपाय और मंत्र
मान्यता है कि अगर शनिदेव को शनिवार के दिन और शनि जयंती जैसे पर्व पर शनिदेव के प्रभावशाली मंत्र का जाप करते हुए तेल चढ़ाएं तो शनि के दोष शांत होने लगते हैं और मन शांत होता है.ध्यान रखें कि मंत्रों का जाप करते समय मन शुद्ध और एकाग्र बनाए रखें. शनिदेव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन की बाधाओं का अंत करें और इसी भाव के साथ तेल चढ़ाते हुए शनि मंत्र का जाप करें. 
मंत्र है-
ॐ शं शनैश्चराय नमः
ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः

शनि देव पर तेल का अभिषेक
शनिवार के दिन या शनि जयंती पर सुबह या शाम को शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करें व नीले फूल चढ़ाएं तो शनि देव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं. इस उपाय को करने से जातक को कष्टों से मुक्ति मिलती है और शनि नीच या वक्री हो तो इसका प्रभाव कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है.

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तेल का दान
शनि जयंती पर एक कटोरी में सरसों का तेल लें और उसमें अपनी छाया देखें और उस तेल को दान कर दें. शनि मंदिर में भी इस तेल के कटोरे को डाल दें. जीवन से सभी कष्ट दूर होंगे और संकट कटेगा. शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव दूर होगा.

तेल से जुड़ा नियम
शनिवार के दिन सरसों का तेल, लोहा या नमक न खरीदें. बहुत जरूरी हो तो शुक्रवार को ही तेल खरीद लें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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