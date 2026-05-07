Shani Jayanti 2026: क्यों घर में नहीं की जाती शनिदेव की पूजा? शनि जयंती से पहले जान लें इसके पीछे का रहस्य

Shani Dev Puja At Home: हिंदू धर्म में सभी देवी-देवताओं की पूजा को लेकर कई प्रथाएं हैं, नियम है और परंपराएं है जिनका पालन करते हुए पूजा करने से जीवन की समस्याओं का अंत हो जाता है. वहीं बिना नियम के देवी-देवताओं की पूजा करने से पूजा की उल्टा प्रभाव भी प्राप्त हो सकता है. इसी तरह से शनिदेव की पूजा करने को लेकर भी कई नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य बताया गया है. इसी तरह शनिदेव की पूजा को लेकर एक नियम तो यही है कि घर के अंदर उनकी पूजा नहीं की जा सकती है. इस कारण के पीछे एक पौराणिक कथा है. इस साल 16 अप्रैल को शनि जयंती है और इस शुभ मौके पर अगर आप भी शनिदेव की पूजा करने इच्छा रखते हैं तो आपको जरूर ये जान लेना चाहिए कि घर में शनिदेव की पूजा क्यों नहीं की जाती है.

घर में शनिदेव की पूजा क्यों नहीं की जाती है?

पौराणिक कथा है कि शनिदेव को उनकी पत्नी ने श्राप दिया था कि वह जिसकी भी तरफ देखेंगे या जिन पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा. व्यक्ति और उसके घर का अहित शुरू हो जाएगा और घर की उन्नति रुक जाती है. ध्यान दें कि जब भी देवी-देवताओं की पूजा करते हैं तो प्रतिमा की आंखों देखते हुए पूजा करते हैं. पूजा, प्रार्थना और पाठ भी आंखों में देखते हुए ही करते हैं. अब अगर शनिदेव की प्रतिमा घर में होगी तो उनकी वक्र दृष्टि में देखकर ही पूजा की जाएगी और ऐसा करना घर के लिए विनाशकारी हो सकता है. घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है और सकारात्मकता का नाश हो सकता है. घर के सदस्यों की तरक्की में बाधाएं बढ़ सकती है.

शनि मंदिर में करें पूजा

यही कारण है कि घर में शनिदेव की प्रतिमा न तो रखी जाती है और न तो शनिदेव की घर में पूजा की जाती है. शनिवार को या शनि जयंती जैसे शुभ मौको पर अगर शनिदेव की पूजा उपासना या उपाय करना है तो शनि मंदिर जाएं ताकि शनिदेव की वक्र दृष्टि और अशुभ प्रभावों से बच सकें.

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