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Hindi Newsधर्म16 मई का पंचांग: आज शनि जयंती, वट सावित्री और जेठ शनि अमावस्‍या का दुर्लभ संयोग, देखें शुभ-अशुभ योग नक्षत्र समेत पूरा पंचांग

16 मई का पंचांग: आज शनि जयंती, वट सावित्री और जेठ शनि अमावस्‍या का दुर्लभ संयोग, देखें शुभ-अशुभ योग नक्षत्र समेत पूरा पंचांग

Aaj ka Panchang: 16 मई यानी आज की तिथि बहुत खास है. आज वट सावित्री, शनि जयंती और शनि अमावस्‍या का दुर्लभ संयोग है. इन सभी का एकसाथ पड़ना देवी-देवताओं और पितरों की कृपा पाने के लिए विशेष है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 16, 2026, 05:10 AM IST
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16 मई का पंचांग: आज शनि जयंती, वट सावित्री और जेठ शनि अमावस्‍या का दुर्लभ संयोग, देखें शुभ-अशुभ योग नक्षत्र समेत पूरा पंचांग

16 May 2026 ka Panchang: आज ज्‍येष्‍ठ महीने की अमावस्‍या है, इसी दिन शनि देव का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, वट सावित्री व्रत रखा जाता है. इस साल जेठ अमावस्‍या शनिवार को पड़ने से और भी खास हो गई है. धर्म-ज्‍योतिष में शनि अमावस्‍या को विशेष माना गया है. यह दिन शनि देव को प्रसन्‍न करने के लिए खास होता है. 

आज शनि देव की पूजा करें, शनि चालीसा पढ़ें, पीपल के पेड़ के नीचे काले तिल में डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं. सुहागिनें वट वृक्ष की पूजा करें. अमावस्‍या होने से आज पितरों के लिए तर्पण, दान आदि भी करें. ये सब कार्य करने के लिए जानें आज शुभ-अशुभ योग बन रहे हैं. यहां देखें 16 मई का पूरा पंचांग. 

16 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 16 May 2026)   

आज की तिथि - 16 मई की सुबह 05:11 बजे तक अमावस्‍या रहेगी और उसके बाद ज्‍येष्‍ठ शुक्‍ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. 

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आज का वार - शनिवार 

आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा शुक्र की राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं. वहीं बुध और मंगल 30 डिग्री पर द्विद्वादश योग बनाएंगे. इसके अलावा वृषभ राशि में सूर्य-बुध की युति से बुधादित्‍य राजयोग भी रहेगा. 

आज का नक्षत्र - रात 08:14 बजे तक भरणी नक्षत्र रहेगा और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. 

आज के योग - सुबह 10:45 बजे तक सौभाग्‍य योग रहेगा और उसके बाद शोभन योग प्रारंभ होगा. 

(यह भी पढ़ें: 16 मई की अमावस्‍या बेहद खास, इन गलतियों से घर में बढ़ सकती है गरीबी, तनाव और कलह

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 05:49 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:57 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 04:52 बजे
चन्द्रास्त - शाम 06:42 बजे

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

(यह भी पढ़ें: पहली बार वट सावित्री व्रत रख रहीं नवविवाहिताओं के लिए बड़ी अड़चन! व्रत रखने से पहले जान लें ये जरूरी बात)

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:12 बजे से 05:00 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:56 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 01:15 बजे से 02:40 बजे तक

(यह भी पढ़ें: 90% लोग शनि पूजा में करते हैं ये गलती, शनि जयंती पर भूलकर भी न दोहराएं, लेने के देने पड़ जाएंगे

आज के अशुभ काल

राहुकाल - सुबह 09:06 बजे से 10:44 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 02:01 बजे से 03:40 बजे तक
कुलिक - सुबह 05:49 बजे से 07:27 बजे तक 
दुर्मुहूर्त - सुबह 07:34 बजे से 08:26 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 04:44 बजे से 06:09 बजे तक,  सुबह 04:01 बजे से 05:25 बजे तक

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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