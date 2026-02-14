Shani Mahadasha: क्या आप पर भारी है शनि की दृष्टि? ये हैं महादशा शुरू होने के 10 बड़े संकेत, जानें बचने के उपाय

Shani Mahadasha Sign: शनि से जुड़े दोषों को लेकर बहुत प्रभावशाली और नुकसानदायक माना जाता है. शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या और महादशा ऐसे दोष हैं, जो जातक को तबाह कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि शनि की महादशा के 10 खास संकेत कौन-कौन से हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं.
Shani Mahadasha: हिंदू ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता और कर्मफल दाता माना गया है. वे व्यक्ति को उसके अच्छे-बुरे कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं. शनि की चाल धीमी होने के कारण इनका प्रभाव गहरा और लंबे समय तक रहता है. वैसे तो लोग शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से भी डरते हैं, लेकिन शनि की महादशा को सबसे अधिक प्रभावशाली और चुनौतीपूर्ण माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि शनि की महादशा में कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं. हालांकि, अक्सर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि की महादशा के 10 संकेत कौन-कौन से हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं.
19 वर्षों तक चलती है शनि की महादशा
शनि की महादशा व्यक्ति के जीवन में पूरे 19 वर्षों तक चलती है. यह समय अनुशासन, धैर्य और कड़े संघर्ष का होता है. इस दौरान करियर, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत संबंधों में बड़े उतार-चढ़ाव आते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर व्यक्ति को अपने जीवन चक्र में कभी न कभी शनि की इस दशा का सामना करना ही पड़ता है.
महादशा शुरू होने से पहले मिलते हैं ये 10 संकेत
अचानक धन की हानि होना और संचित पूंजी का बेवजह खर्च हो जाना.
कड़ी मेहनत के बावजूद प्रमोशन रुकना या व्यापार में लगातार घाटा होना.
बिना किसी गलती के मान-सम्मान में कमी आना या कानूनी विवादों में फंसना.
अकारण भय, अवसाद और अकेलेपन की भावना बढ़ जाना.
जोड़ों में दर्द, हड्डियों की समस्या या पुरानी बीमारियों का उभरना.
छोटी-छोटी बातों पर घर में विवाद होना और रिश्तों में कड़वाहट आना.
काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ना और हमेशा थकान महसूस करना.
अनचाहे स्थान पर तबादला होना या अचानक घर बदलना पड़ना.
सोना, वाहन या कोई महंगी चीज चोरी होना या खराब होना.
अचानक चप्पलों का टूटना या जूते खो जाना भी शनि के नकारात्मक प्रभाव का संकेत माना जाता है.
शनि की महादशा के उपाय
अगर आप शनि की महादशा से गुजर रहे हैं, तो रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनिवार के दिन काले तिल, उड़द की दाल, काला कपड़ा या लोहे की वस्तु का दान किसी जरूरतमंद को करें. नियमित रूप से शनि मंत्र "ॐ शं शनैश्चराय नमः" की एक माला जपें. शनि देव न्याय के देवता हैं, इसलिए असहायों की मदद करें, झूठ न बोलें और अपने आचरण में ईमानदारी रखें. एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उस तेल को दान कर दें.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)