Shani Pradosh 2026: आज शनि प्रदोष व्रत पर कैसे करें महादेव और शनिदेव को एक साथ प्रसन्न, जानें पूजा की विधि और मंत्र!

Shani Pradosh Vrat 2026 Puja Vidhi Aur Upay: पंचांग की मानें तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है. यह तिथि इस बार 14 फरवरी यानी आज है. प्रदोष व्रत को सनातन परंपरा में महादेव की साधना पूजा के लिए एक अति प्रभावशाली दिन माना जाता है. आज शिव भक्तों ने प्रदोष व्रत रखा है और शाम के समय यानी प्रदोषकाल में शिव जी की पूजा करेंगे. शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ने से आज इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जा रहा है. आइए इस कड़ी में जानें कि शनिदेव और महादेव को इस शनि प्रदोष व्रत पर कैसे प्रसन्न करें, किन मंत्रों का जाप करें और किस विधि से पूजा करें.

प्रदोष काल में शिव जी की पूजा विधि

शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करें जिसका समय है- शाम के 06:01 से लेकर रात 08:32 बजे तक.

शनि प्रदोष व्रत के पूजन का आरंभ श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए करना चाहिए.

इसके बाद शिवलिंग या शिव जी की प्रतिमा पर गंगाजल से अभिषेक करें.

शुद्ध घी का दीया जलाएं और चंदन, अक्षत, भस्म, भांग, बेलपत्र, शमीपत्र चढ़ाएं.

रुद्राक्ष के साथ ही अन्य सामग्री भी शिव जी को चढ़ाएं.

शिवजी का रुद्राभिषेक करें, प्रदोष व्रत की कथा सुने सुनाएं.

महादेव के मंत्रों का जाप

महादेव की कथा सुने सुनाएं और फिर मंत्र का जाप करें- मंत्र है- 'ॐ नमः शिवाय'. इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला करें.

शनि प्रदोष व्रत की पूजा में शिव जी के मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें. शनि मंत्र है- 'ॐ शं शनैश्चराय' नम:

पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करके भूल-चूक के लिए माफी मांगे और महादेव से अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करें. शनि प्रदोष व्रत के पूजन के पश्चात् अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद सभी को प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करें.

शनि प्रदोष व्रत पर कैसे पाएं शनिदेव की कृपा

शनि प्रदोष व्रत पर साधक को देवों के देव महादेव की पूजा विधि पूर्व करनी चाहिए.

शिव जी को शमीपत्र अर्पित करना चाहिए, इससे शनिदेव भी अति प्रसन्न हो जाएंगे.

शिव जी के साथ शनि देवता की कृपा पानी है तो प्रदोष व्रत में दिव्यांग और जरूरतमंदों में कुछ चीजों का दान करें.

काले कंबल, चाय की पत्ती, काले वस्त्र, काले जूते, सरसों का तेल, काले तिल, धन आदि का दान करें.

