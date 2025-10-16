Advertisement
trendingNow12964194
Hindi Newsधर्म

प्रदोष व्रत पर शनिवार का संयोग, शनि देव के इन मंत्रों का जाप करने से बनेंगे सारे काम

Shani Pradosh Vrat: इस बार कार्तिक कृष्‍ण पक्ष के प्रदोष व्रत पर शनिवार पड़ रहा है. शनि प्रदोष व्रत का दिन शनि देव की कृपा पाने का दिन होता है. इस दिन धनतेरस भी मनाई जाएगी. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 16, 2025, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रदोष व्रत पर शनिवार का संयोग, शनि देव के इन मंत्रों का जाप करने से बनेंगे सारे काम

Shani ke Mantra: हर महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है. प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है. कार्तिक मास के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है. इस साल धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रही है. शनिवार को पड़ रहे प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा. इसलिए यह दिन भगवान शिव के साथ शनि देव का भी आशीर्वाद पाने का दिन है. इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने के साथ-साथ शनि से जुड़े उपाय करें. शनि का दान करें, शनि के मंत्रों का जाप करें.

यह भी पढ़ें: शत्रु से हानि, गरीबी, एक्‍सीडेंट...3 राशियों के लिए 2 नबंवर तक का समय बेहद मुश्किल, घुट-घुटकर जीना पड़ेगा

शनि प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त 
 
पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण की त्रयोदशी तिथि 18 अक्तूबर को दोपहर 12 बजकर 18 मिनट से शुरू होगी और 19 अक्तूबर को दोपहर 1 बजकर 51 मिनट पर समाप्‍त होगी. शनि प्रदोष पर पूजा करने के लिए मुहूर्त शाम 5 बजकर 48 मिनट से रात 8 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. प्रदोष काल में भगवान शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा करें. 

Add Zee News as a Preferred Source

शनि के मंत्रों का जाप 

शनि प्रदोष व्रत के दिन शनिदेव की पूजा करें, उन्‍हें तेल अर्पित करें. शनि के मंत्रों का जाप करें. 

1. शनि बीज मंत्र - ॐ प्रां प्रीं प्रों स: शनैश्चराय नमः ।।
2. शनि गायत्री मंत्र - ॐ शनैश्चराय विदमहे छायापुत्राय धीमहि ।
3. "ॐ शं शनैश्चराय नमः"
4. "ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः"
5. "ॐ शन्नो देविर्भिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये। सय्योंरभीस्रवन्तुनः।।

यह भी पढ़ें: धन आकर्षित करने और भाग्‍य जागृत करने का रामबाण तरीका, जन्‍मतारीख के अनुसार करना होगा एक काम!

शनि के उपाय 

- इस दिन नीले या काले रंग के कपड़े पहनकर शनि देव की पूजा करें. प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करें. साथ ही शिवलिंग पर जल के साथ काले तिल व अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें. 

- शनिवार की रात पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. 

- शनि चालीसा व शनि स्तोत्र का पाठ करें. 

- शनि से संबंधित चीजों का दान करें. जैसे - काले तिल, काले रंग के वस्त्र, सरसों के तेल, काली उड़द की दाल, चप्पल-जूते और छाता आदि. गरीब-जरूरतमंदों को भोजन कराएं. उन्‍हें अनाज, कपड़े, पैसे दान में दें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

dhanteras

Trending news

भगोड़े चाहे कहीं भी छुपे हों... अमित शाह ने उड़ाई विदेश में बैठे अपराधियों की नींद
amit shah
भगोड़े चाहे कहीं भी छुपे हों... अमित शाह ने उड़ाई विदेश में बैठे अपराधियों की नींद
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
Bhupendra Patel
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
Sentinel Island
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
Sudha Murty
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
Supreme Court News
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
Bangladeshi
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, क्या कहा?
Donald Trump
रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, क्या कहा?
दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
Bhagwant Mann
दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
Supreme Court News
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
Rahul Gandhi
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं