प्रदोष व्रत पर शनिवार का संयोग, शनि देव के इन मंत्रों का जाप करने से बनेंगे सारे काम

Shani ke Mantra: हर महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है. प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है. कार्तिक मास के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है. इस साल धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रही है. शनिवार को पड़ रहे प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा. इसलिए यह दिन भगवान शिव के साथ शनि देव का भी आशीर्वाद पाने का दिन है. इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने के साथ-साथ शनि से जुड़े उपाय करें. शनि का दान करें, शनि के मंत्रों का जाप करें.

शनि प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त



पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण की त्रयोदशी तिथि 18 अक्तूबर को दोपहर 12 बजकर 18 मिनट से शुरू होगी और 19 अक्तूबर को दोपहर 1 बजकर 51 मिनट पर समाप्‍त होगी. शनि प्रदोष पर पूजा करने के लिए मुहूर्त शाम 5 बजकर 48 मिनट से रात 8 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. प्रदोष काल में भगवान शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा करें.

शनि के मंत्रों का जाप

शनि प्रदोष व्रत के दिन शनिदेव की पूजा करें, उन्‍हें तेल अर्पित करें. शनि के मंत्रों का जाप करें.

1. शनि बीज मंत्र - ॐ प्रां प्रीं प्रों स: शनैश्चराय नमः ।।

2. शनि गायत्री मंत्र - ॐ शनैश्चराय विदमहे छायापुत्राय धीमहि ।

3. "ॐ शं शनैश्चराय नमः"

4. "ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः"

5. "ॐ शन्नो देविर्भिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये। सय्योंरभीस्रवन्तुनः।।

शनि के उपाय

- इस दिन नीले या काले रंग के कपड़े पहनकर शनि देव की पूजा करें. प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करें. साथ ही शिवलिंग पर जल के साथ काले तिल व अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें.

- शनिवार की रात पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

- शनि चालीसा व शनि स्तोत्र का पाठ करें.

- शनि से संबंधित चीजों का दान करें. जैसे - काले तिल, काले रंग के वस्त्र, सरसों के तेल, काली उड़द की दाल, चप्पल-जूते और छाता आदि. गरीब-जरूरतमंदों को भोजन कराएं. उन्‍हें अनाज, कपड़े, पैसे दान में दें.

