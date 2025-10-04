Pradosh Vrat 2025: शनि प्रदोष व्रत पर करें इस कथा का पाठ, मिलेगा व्रत का संपूर्ण फल, कामना होगी पूरी

Pradosh Vrat 2025 Katha: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है. यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए समर्पित है. मान्यता है कि श्रद्धा से प्रदोष व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है. विशेष रूप से शनि प्रदोष व्रत में कथा का पाठ आवश्यक माना गया है, क्योंकि बिना कथा सुने या पढ़े व्रत अधूरा समझा जाता है. कथा श्रवण से भगवान शिव के साथ शनि देव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है. पंचांग के अनुसार, इस वर्ष 4 अक्टूबर 2025 को शनि प्रदोष व्रत मनाया जा रहा है. आइए जानते हैं इसकी पावन कथा.

प्रदोष व्रत की कथा

प्राचीन काल में अंबापुर नामक गांव में एक निर्धन ब्राह्मणी रहती थी. उसके पति का निधन हो चुका था और वह भीख मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करती थी. एक दिन भिक्षा लेकर लौटते समय उसे मार्ग में दो छोटे बच्चे अकेले मिले. ब्राह्मणी को उन पर दया आई और वह उन्हें अपने घर ले जाकर अपने बच्चों की तरह पालन-पोषण करने लगी.

कुछ समय बाद वह दोनों बालकों को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम पहुंची और उनके माता-पिता के बारे में जानना चाहा. ऋषि ने बताया, “ये दोनों विदर्भ देश के राजकुमार हैं, जिन्हें गंधर्व नरेश के आक्रमण के कारण राज्य से निकाला गया है.” यह सुनकर ब्राह्मणी ने उपाय पूछा, तो ऋषि शांडिल्य ने उसे भगवान शिव की उपासना करने और प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी.

ब्राह्मणी ने राजकुमारों के साथ मिलकर पूरे समर्पण और श्रद्धा से प्रदोष व्रत का पालन किया. व्रत के प्रभाव से समय बीतते ही बड़े राजकुमार का विवाह अंशुमती नामक कन्या से हुआ. अंशुमती के पिता ने दामाद की सहायता हेतु गंधर्व नरेश से युद्ध किया. इस युद्ध में राजकुमारों को विजय प्राप्त हुई और उनका खोया हुआ राज्य पुनः मिल गया.

राजपाट मिलने के बाद राजकुमारों ने ब्राह्मणी को सम्मानित किया और अपने दरबार में विशेष स्थान दिया. इस तरह प्रदोष व्रत के प्रभाव से न सिर्फ राजकुमारों का भाग्य संवर गया, बल्कि ब्राह्मणी का जीवन भी सुखमय और शांतिपूर्ण हो गया.

