Advertisement
trendingNow12947777
Hindi Newsधर्म

Pradosh Vrat 2025: शनि प्रदोष व्रत पर करें इस कथा का पाठ, मिलेगा व्रत का संपूर्ण फल, कामना होगी पूरी

Pradosh Vrat 2025 Katha: प्रदोष व्रत के दिन व्रत कथा का पाठ करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है. आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत कथा के बारे में. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 04, 2025, 04:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pradosh Vrat 2025: शनि प्रदोष व्रत पर करें इस कथा का पाठ, मिलेगा व्रत का संपूर्ण फल, कामना होगी पूरी

Pradosh Vrat 2025 Katha: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है. यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए समर्पित है. मान्यता है कि श्रद्धा से प्रदोष व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है. विशेष रूप से शनि प्रदोष व्रत में कथा का पाठ आवश्यक माना गया है, क्योंकि बिना कथा सुने या पढ़े व्रत अधूरा समझा जाता है. कथा श्रवण से भगवान शिव के साथ शनि देव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है. पंचांग के अनुसार, इस वर्ष 4 अक्टूबर 2025 को शनि प्रदोष व्रत मनाया जा रहा है. आइए जानते हैं इसकी पावन कथा.

प्रदोष व्रत की कथा

प्राचीन काल में अंबापुर नामक गांव में एक निर्धन ब्राह्मणी रहती थी. उसके पति का निधन हो चुका था और वह भीख मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करती थी. एक दिन भिक्षा लेकर लौटते समय उसे मार्ग में दो छोटे बच्चे अकेले मिले. ब्राह्मणी को उन पर दया आई और वह उन्हें अपने घर ले जाकर अपने बच्चों की तरह पालन-पोषण करने लगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ समय बाद वह दोनों बालकों को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम पहुंची और उनके माता-पिता के बारे में जानना चाहा. ऋषि ने बताया, “ये दोनों विदर्भ देश के राजकुमार हैं, जिन्हें गंधर्व नरेश के आक्रमण के कारण राज्य से निकाला गया है.” यह सुनकर ब्राह्मणी ने उपाय पूछा, तो ऋषि शांडिल्य ने उसे भगवान शिव की उपासना करने और प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी.

ब्राह्मणी ने राजकुमारों के साथ मिलकर पूरे समर्पण और श्रद्धा से प्रदोष व्रत का पालन किया. व्रत के प्रभाव से समय बीतते ही बड़े राजकुमार का विवाह अंशुमती नामक कन्या से हुआ. अंशुमती के पिता ने दामाद की सहायता हेतु गंधर्व नरेश से युद्ध किया. इस युद्ध में राजकुमारों को विजय प्राप्त हुई और उनका खोया हुआ राज्य पुनः मिल गया.

राजपाट मिलने के बाद राजकुमारों ने ब्राह्मणी को सम्मानित किया और अपने दरबार में विशेष स्थान दिया. इस तरह प्रदोष व्रत के प्रभाव से न सिर्फ राजकुमारों का भाग्य संवर गया, बल्कि ब्राह्मणी का जीवन भी सुखमय और शांतिपूर्ण हो गया.

यह भी पढ़ें: कब से शुरू होगा कार्तिक मास, जानें सही तिथि और दीपदान से जुड़े जरूरी नियम

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Pradosh Vrat 2025

Trending news

बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Maharashtra news
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
cyclone shakti 2025
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
Terrorism
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
karnataka
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
कानून से चलेगी व्यवस्था, बुलडोजर से नहीं; चीफ जस्टिस ने याद दिलाया संविधान का रास्ता
bulldozer action
कानून से चलेगी व्यवस्था, बुलडोजर से नहीं; चीफ जस्टिस ने याद दिलाया संविधान का रास्ता
'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार
Tamil Nadu Stampede
'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार
PM मोदी ने ITI टॉपर्स को किया सम्मानित; बिहार समेत पूरे देश के लिए कई नई योजनाओं...
PM Modi ITI Toppers
PM मोदी ने ITI टॉपर्स को किया सम्मानित; बिहार समेत पूरे देश के लिए कई नई योजनाओं...
टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
Nagpur couple dies Italy accident
टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
Punjab news
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
vaishno devi yatra
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
;