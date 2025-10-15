Shani Pradosh Vrat: शनिदेव को प्रसन्न करने का अद्भुत संयोग, साढ़ेसाती और ढैय्या से मिल जाएगी मुक्ति, करें ये काम

Sade Sati and Dhaiya Upay: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत (Shani Pradosh Vrat 2025) रखा जाता है. इस वर्ष धनतेरस के दिन यानी 18 अक्टूबर 2025, शनिवार को शनि प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है. यह दिन न सिर्फ भगवान शिव की आराधना के लिए शुभ है, बल्कि शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत फलदायी माना गया है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शनि प्रदोष व्रत पर क्या करने से साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति मिल सकती है.

शनि प्रदोष व्रत कैसे करें पूजा

शनि प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें. इसके बाद स्वच्छ नीले या काले रंग के वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें. शाम के समय प्रदोष काल में शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल, काले तिल और बिल्वपत्र अर्पित करें. इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव की आराधना करें. इस दिन शनि चालीसा, शनि स्तोत्र और शनिदेव के मंत्रों का जप करने से विशेष लाभ मिलता है. ऐसा करने से शनि दोष, साढ़ेसाती या ढैय्या के प्रभाव कम होते हैं और व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है.

दान का महत्व

शनि प्रदोष व्रत के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन शनिदेव से संबंधित वस्तुओं जैसे- काले तिल, काले कपड़े, सरसों का तेल, काली उड़द की दाल, जूते-चप्पल, छाता इत्यादि चीजों का दान करना लाभकारी होता है. इसके अलावा, गरीबों को अन्न और धन का दान करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

शनिदेव के शक्तिशाली मंत्र (Shani Dev Mantra)

ॐ प्रां प्रीं प्रों सः शनैश्चराय नमः

ॐ शनैश्चराय विद्महे

छायापुत्राय धीमहि

तन्नो मन्दः प्रचोदयात्

ॐ शं शनैश्चराय नमः

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः

ॐ शन्नो देविर्भिष्ठयः

आपो भवन्तु पीतये

सय्यो रभीस्रवन्तुनः

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)