Pradosh Vrat 2026: शनि देव की कृपा से आएंगे अच्छे दिन, शनि प्रदोष व्रत पर कैसे प्रसन्न होंगे न्याय के देवता? जानिए

Shani Pradosh Vrat 2026: धार्मिक परंपरा के अनुसार, हर महीने की त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है. इस दिन व्रत रखने के साथ-साथ प्रदोष काल में शिवजी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. ऐसे में आइए जानने हैं कि शनि प्रदोष व्रत पर किन उपायों को करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होगी. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 13, 2026, 02:09 PM IST
Shani Pradosh Shani Dosh Upay: हिंदू धर्म में त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है. इस दिन प्रदोष काल (शाम के समय) में भगवान शिव समेत माता पार्वती और कार्तिक-गणेश की पूजा की जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 फरवरी को पड़ रही है. ऐसे में श्रद्धालु इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना करेंगे. मान्यता है कि इस दिन प्रदोष काल में शिवजी की उपासना करने से जीवन के हर संकट दूर होते हैं और शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. चूंकि, इस बार का प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जा रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शनि प्रदोष व्रत जीवन की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शनि प्रदोष व्रत पर किन आसान उपायों को करने से शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होगी.

शनि प्रदोष व्रत 2026 शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि  14 फरवरी 2026 को शाम 4 बजकर 1 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 15 फरवरी 2026 को शाम 5 बजकर 4 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, शनि प्रदोष व्रत 14 फरवरी को रखा जाएगा. इसके अलावा इस दिन प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 44 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 14 मिनट तक रहेगा. ऐसे में इस मुहूर्त में शिवजी की उपासना करने से विशेष लाभ हो सकता है. 

प्रदोष व्रत कैसे पाएं शनि देव की कृपा

शनि प्रदोष व्रत के दिन विधि-विधान से व्रत रखें और प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा-अर्चना करें. इसके बाद किसी शिव मंदिर में जाकर भोलनाथ का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएं.  इसके साथ ही जल में काले तिल मिलाकर शिवजी का अभिषेक करें और उन्हें शक्कर का भोग लगाएं. इतना करने के बाद वहीं बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत पर ऐसा करने से साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति मिल जाती है.

करें शनि स्तोत्र और चालीसा का पाठ

शनि प्रदोष के अवसर पर किसी शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें. इसके अलावा शनि मंदिर में शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें. इसके साथ ही उन्हें काले तिल और नीले फूल चढ़ाएं और शनि स्तोत्र का पाठ करें.ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं.

पीपल की पूजा से प्रसन्न होंगे शनि 

शनि प्रदोष पर सुबह के समय जल में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष में चढ़ाएं. इसके साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे धूप-दीप जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें. इसके अलावा अगर संभव हो तो इस दिन जरूरतमंदों की मदद करें. फिर, शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को करने से शनि देव की विशेष से भाग्योदय होता है.

यह भी पढ़ें: वैलेंटाइन डे पर राशि के अनुसार चुनें परफेक्ट गिफ्ट, पार्टनर को देने से बढ़ेगा रोमांस

करें इन चीजों का दान

शास्त्रों में प्रदोष व्रत के दिन दान का विधान बताया गया है. ऐसे में इस दिन शनि देव की विशेष कृपा पाने के लिए काले तिल, काली उड़द, लोहे की वस्तु, कंबल, सरसों का तेल, काले वस्त्र इत्यादि चीजों का दान करें. कहते हैं कि शनि प्रदोष व्रत पर शनि देव के निमित्त दान करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

