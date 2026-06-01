Shani Pradosh Vrat 2026: शिव जी की कृपा से दूर होगा शनि दोष, प्रदोष व्रत पर याद से कर लें ये खास काम

Shani Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत जब शनिवार को पड़े, तो उसे शनि प्रदोष कहा जाता है. यह दिन संयुक्त रूप से भगवान शिव और शनि महाराज की कृपा पाने के लिए अत्यंत विशेष माना गया है. इस दिन प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के समय शिव परिवार (भोलेनाथ, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणपति) की पूजा-अर्चना करने से हर प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है. जबकि, शनि महाराज के निमित्त कुछ काम करने से साढ़ेसाती, ढैय्या और महदशा की पीड़ा दूर होती है. पंचांग के अनुसार, इस महीने 27 तारीख को शनि प्रदोष व्रत का विशेष संयोग बन रहा है. इस दिन प्रदोष काल की पूजा के लिए 2 घंटे 13 मिनट का समय मिलेगा. चलिए, अब जानते हैं कि शनि प्रदोष व्रत पर किन कार्यों को करने से शनि के संबंधित कष्ट दूर हो सकते हैं.

शनि प्रदोष व्रत 2026 मुहूर्त

त्रयोदशी तिथि आरंभ- 26 जून को रात 10 बजकर 22 मिनट से

त्रयोदशी तिथि की समाप्ति- 27 जून को देर रात 12 बजकर 43 मिनट पर

प्रदोष काल की पूजा के लिए मुहूर्त- शाम 4 बजकर 49 मिनट से रात 09 बजकर 03 मिनट तक

शनि प्रदोष व्रत तिथि- शनिवार, 27 जून 2026

प्रदोष काल में शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें

शनि प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें. शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल या गंगाजल चढ़ाएं. शिवजी के समक्ष घी का दीपक और धूप जलाएं. शिवलिंग पर बेलपत्र और फूल अर्पित करें. शाम के समय संभव हो तो किसी शनि मंदिर में जाकर उनके नाम का एक दीया जालाएं. अगर ऐसा नहीं सकते तो पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. साथ ही, उन्हें सफेद या नीले फूल चढ़ाएं. शनि मंत्र- "ॐ शं शनिश्चराय नमः" इसका कम से कम 27 बार जाप करें. इसके अलावा शनिवार व्रत रखें और काले वस्त्र पहनें.

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शनि प्रदोष व्रत पर क्या ना करें

शनि प्रदोष व्रत के दिन स्नान करके शुद्ध और साफ वस्त्र पहनें. घर में शिवजी की पूजा-अर्चना करें. साथ ही शिव मंत्र- ओम् नमः शिवाय का का अधिक से अधिक जाप करें. इस दिन जरुरतमंदों को काले वस्त्र, जूते, काला चना, काला तिल और भोजन सामग्री दान करें.

शनि प्रदोष व्रत पर क्या ना करें

अगर शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या या महादशा से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो शनि प्रदोष व्रत के दिन नॉनवेज और शराब को हाथ भी ना लगाएं. वाणी और कर्म से किसी को नुकसान ना पहुंचाएं. व्रत के दिन आलस्य के बजाए अधिक समय पूजा-पाठ या नेक कार्यों में लगाएं. पीपल वृक्ष के 3 मीटर के दायरे में गंदगी ना फैलाएं. परिवार में पिता या बड़े भाई को कष्ट ना दें, उनका अनादर ना करें.

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साढ़ेसाती, ढैय्या या महादशा से मुक्ति के उपाय

शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या और महादशा से मुक्ति के लिए 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' यह आसान मंत्र सबके लिए प्रभावशाली माना गया है. चूंकि, कलयुग में इस मंत्र के जाप की संख्या 23 हजार बताई गई है इसलिए रोज कम के कम 108 बार जाप करें. अगर, प्रतिदिन नहीं कर सकते, तो प्रत्येक शनिवार को करें. व्रत रखकर इस मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ होता है. शनिवार व्रत शुक्ल पक्ष के किसी शनिवार से शुरू किया जा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)