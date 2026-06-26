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Shani Pradosh 2026: शनि प्रदोष व्रत पर इस विधि से करें शिव जी की उपासना, जानें शुभ मुहूर्त योग मंत्र और पारण का समय

Shani Pradosh Vrat Muhurat: 27 जून 2026 को शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। जानें शुभ मुहूर्त और आसान पूजा विधि के बारे में। साथ में जानें इस दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना हैऔर किन गलतियों से बचना है?

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 26, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:22 PM IST
Shani Pradosh 2026: शनि प्रदोष व्रत पर इस विधि से करें शिव जी की उपासना, जानें शुभ मुहूर्त योग मंत्र और पारण का समय
Image Credit: AI (Shiv Ji)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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