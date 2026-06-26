Shani Pradosh Vrat 27 June 2026: हिंदू धर्म में त्रयोदशी तिथि शिव जी की आराधना के लिए समर्पित है. हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत के रूप में मनाया जाता है. इस दिन भक्त शिव जी के निमित्त व्रत का संकल्प करते हैं. जो भक्त इस तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. इस साल जून में पड़ने वाला शनि प्रदोष व्रत विशेष होने वाला है. आइए लेख में जानें 27 जून 2026 को पड़ने वाले शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि, मंत्र, योग और शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है.
पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि 26 जून को रात के 10:21 बजे से शुरू होगी और 28 जून को देर रात 12:42 बजे तिथि का समापन होगा. इस तरह से प्रदोष काल के अनुसार शनि प्रदोष व्रत 27 जून 2026 को रखा जाएगा.
शनि प्रदोष व्रत पर साध्य, शुभ और रवि योग का जैसे कई शुभ योग का संयोग बन रहा है. साध्य योग सुबह 09:02 बजे तक बना रहेगा और फिर शुभ योग शुरू हो जाएगा. रवि योग शाम 06:41 बजे से लेकर अगले दिन 28 जून को सुबह 05:49 बजे तक यह योग बना रहेगा.
हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजन के लिए प्रदोष काल का बहुत महत्व बताया गया है. शिव पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:46 बजे से लेकर सुबह 05:18 बजे तक होगा. अभिजित मुहूर्त दोपहर 01:21 बजे से लेकर दोपहर 02:26 बजे तक होगा. गोधूलि मुहूर्त रात 09:56 बजे से लेकर रात 10:12 बजे तक होगा.
भगवान शिव का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें.
शनि प्रदोष व्रत पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की व्यवस्था करें.
एक चौकी पर शिव परिवार को स्थापित करें और पूजा आरंभ करें.
भोग अर्पित करें और आक, बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, भस्म जैसी सामग्री अर्पित करें.
पूजा में शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें. गंगा जल, दूध, दही अर्पित करें.
शिवलिंग पर शहद और गन्ने का रस भी चढ़ाएं.
अन्य सामग्री भी अर्पित करें जो आपने घर की पूजा में चढ़ाई थी.
अब शिव मंत्रों का भी जाप करें.
भोग के रूप में सफेद रंग की मिठाइयां जैसे खीर, रसमलाई और साबूदाने की खीर चढ़ाएं.
अब आरती कर पूजा को संपन्न करें.
प्रदोष व्रत पर इन मंत्रों का जाप करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और मन शुद्ध और शांत होता है. आइए शिव जी से के शक्तिशाली मंत्रों को जानें.
इस मंत्र का 108 बार जाप करना अति शुभ होता है.
ॐ नमः शिवाय
आरोग्य शरीर, दीर्घायु जीवन, संकटों से रक्षा और मानसिक शांति पाने के लिए यह मंत्र अति प्रभावशाली माना गया है.
"ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥"
हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, प्रदोष व्रत का पारण 28 जून 2026 को यानी अगले दिन सूर्योदय के बाद करने का विधआन है. शनि प्रदोष व्रत का पारण 28 जून 2026 को सुबह 05:49 बजे के बाद कर सकते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक हस्तरेखा शास्त्र एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)