Shani Pradosh Vrat 27 June 2026: हिंदू धर्म में त्रयोदशी तिथि शिव जी की आराधना के लिए समर्पित है. हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत के रूप में मनाया जाता है. इस दिन भक्त शिव जी के निमित्त व्रत का संकल्प करते हैं. जो भक्त इस तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. इस साल जून में पड़ने वाला शनि प्रदोष व्रत विशेष होने वाला है. आइए लेख में जानें 27 जून 2026 को पड़ने वाले शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि, मंत्र, योग और शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है.