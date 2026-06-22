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Pradosh Vrat 2026: शनि प्रदोष व्रत पर करें शनिदेव से जुड़े ये उपाय, ठप्प पड़े करियर को मिलेगा रफ्तार और दोष होंगे दूर!

Shani Pradosh Vrat 2026: शनि प्रदोष व्रत शिव जी को अति प्रिय है.मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वालों को शनि साढ़ेसाती और ढैय्या से राहत मिलती है. इस बार जून में शनि प्रदोष व्रत 27 जून 2026 को है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 22, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:14 PM IST
Pradosh Vrat 2026: शनि प्रदोष व्रत पर करें शनिदेव से जुड़े ये उपाय, ठप्प पड़े करियर को मिलेगा रफ्तार और दोष होंगे दूर!
Image Credit: Shani Dev

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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