कुंडली में शनि की स्थिति अशुभ हो और मेहनत का फल न मिले तो शनि प्रदोष व्रत के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं. इससे मनमुताबिक परिणाम मिल सकते हैं, मानसिक दबाव कम पड़ सकता है और वैवाहिक जीवन में पैदा हुआ तनाव दूर हो सकता है. शनि प्रदोष व्रत पर की गई शनि देव की पूजा से ठप्प पड़ा करियर रफ्तार पकड़ सकता है. हालांकि इस बार का प्रदोष व्रत साल का आखिरी शनि प्रदोष व्रत होगा तो यह मौका हाथ से निकल न जाए इसके लिए जरूर कुछ प्रभावशाली उपाय कर सकते हैं.