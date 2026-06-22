Shani Pradosh Vrat 2026: शनि प्रदोष व्रत 27 जून 2026 शनिवार को है. ये इस साल का आखिरी शनि प्रदोष व्रत होगा इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है. साढ़ेसाती और ढैय्या की परेशानियों से मुक्ति पाने का ये सुनहरा अवसर है. ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि व्रत जीवन की तमाम समस्याओं से पार पाने का दिन है़.
ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि 26 जून को रात के समय 10.22 पर शुरू होकर 28 जून को आधी रात को 12.43 पर समाप्त होगी. इस तरह प्रदोष काल के अनुसार 27 जून को प्रदोष व्रत रखा जाएगा. शनिवार होने के कारण यह प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा. इस दिन प्रदोष काल में पूजा करने का मुहूर्त रात 7.23 से लेकर रात 9.23 तक होगा.
कुंडली में शनि की स्थिति अशुभ हो और मेहनत का फल न मिले तो शनि प्रदोष व्रत के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं. इससे मनमुताबिक परिणाम मिल सकते हैं, मानसिक दबाव कम पड़ सकता है और वैवाहिक जीवन में पैदा हुआ तनाव दूर हो सकता है. शनि प्रदोष व्रत पर की गई शनि देव की पूजा से ठप्प पड़ा करियर रफ्तार पकड़ सकता है. हालांकि इस बार का प्रदोष व्रत साल का आखिरी शनि प्रदोष व्रत होगा तो यह मौका हाथ से निकल न जाए इसके लिए जरूर कुछ प्रभावशाली उपाय कर सकते हैं.
शनि प्रदोष व्रत पर शनि मंदिर जाएं और सरसों के तेल का दीया जालाएं. मन में श्रद्धा रखें और मंत्र जाप करें. मंत्र है- “ॐ शं शनैश्चराय नमः”.
शनि प्रदोष व्रत पर पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाएं. इससे शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है.
शनि प्रदोष व्रत पर अगर जरूरतमंदों को काले तिल और कंबल या भोजन का दान करें तो शनि दोष दूर हो सकता है.
काले कपड़े में दो लड्डू, कोयला, काले उड़द, सवा किलो अनाज व लोहे की कील की पोटली बनाएं. इस पोटली को जल में बहा दें. साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव कम होगा.
शनि प्रदोष व्रत के दिन पूजा पाठ करें और फिर काली गाय को बूंदी के लड्डू खिलाएं.
शनि देव के सामने बैठें और हनुमान चालीसा का सच्चे मन से पाठ करें. रोग, दोष और संकट दूर होंगे.
झूठ और अपशब्द न बोले, क्रोध न करें और न तो किसी का अपमान करें.
मेहनत करने में आलस न करें, जीवन में आनुशासन बनाए रखें और बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें.
शनिवार के दिन मजदूरों की सहायता करें या उन्हें धन का दान करें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)