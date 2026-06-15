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Shani Pradosh Vrat: जून में कब है शनि प्रदोष व्रत? जानें सही तिथि और भोलेनाथ की पूजा विधि

Shani Pradosh Vrat In June 2026: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शनि प्रदोष व्रत पर शिव जी की विशेष पूजा उपासना करने से जीवन की सभी परेशानियों का अंत होने लगता है. शिव जी की कृपा से परिवार में सुख की वृद्धि होती है और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 15, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:11 PM IST
Shani Pradosh Vrat: जून में कब है शनि प्रदोष व्रत? जानें सही तिथि और भोलेनाथ की पूजा विधि
Image Credit: AI (Shiv Ji)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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