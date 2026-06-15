Shani Pradosh Vrat June 2026 Kab Hai: भगवान शिव की पूजा-उपासना के लिए समर्पित प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है. हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में यह व्रत रखा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में सच्चे मन से जो भी भक्त भोलेनाथ की पूजा करते हैं उसके जीवन में तेज रफ्तार से तरक्की होती है और सभी दुख-दर्द दूर होने लगते हैं. ऐसे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है. जब यह व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो यह शनि प्रदोष व्रत कहलाता है. शनि प्रदोष व्रत एक ऐसा पर्व होता है जिसमें भक्त एक साथ भगवान शिव और शनिदेव दोनों की ही कृपा एक साथ प्राप्त कर सकता है.