Shani Pradosh Vrat June 2026 Kab Hai: भगवान शिव की पूजा-उपासना के लिए समर्पित प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है. हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में यह व्रत रखा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में सच्चे मन से जो भी भक्त भोलेनाथ की पूजा करते हैं उसके जीवन में तेज रफ्तार से तरक्की होती है और सभी दुख-दर्द दूर होने लगते हैं. ऐसे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है. जब यह व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो यह शनि प्रदोष व्रत कहलाता है. शनि प्रदोष व्रत एक ऐसा पर्व होता है जिसमें भक्त एक साथ भगवान शिव और शनिदेव दोनों की ही कृपा एक साथ प्राप्त कर सकता है.
हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि 26 जून 2026 की रात के 10:22 बजे से शुरू होगी और 28 जून 2026 की रात को 12:43 बजे तक तिथि बनी रहेगी. उदया तिथि के अनुसार शनि प्रदोष व्रत शनिवार के दिन 27 जून 2026 को रखा जाएगा.
प्रदोष व्रत पर पूजा आदि प्रदोष काल में करने का विशेष महत्व है. ऐसे में इस शनि प्रदोष व्रत पर पूजा का शुभ समय शाम 07:20 बजे से लेकर रात के 09:29 बजे तक रहेगा. इस पूरे समय में शिव जी और माता पार्वती की विधि अनुसार पूजा की जाए तो शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है.
शनि प्रदोष वाले दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि कर साफ हल्के रंग के कपड़े पहनें.
तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें.
शिव जी का ध्यान करते हुए मन ही मन व्रत का संकल्प करें.
अब श्रद्धा भरे मन से 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का लगातार जाप करें.
शाम के समय प्रदोष काल में पूजा की व्यवस्था करें.
एक चौकी पर शिव जी और पार्वती मां की प्रतिमा स्थापित करें.
पंचामृत से अभिषेक कर स्वच्छ जल से स्नान कराएं.
भगवान को रोली, अक्षत, धूप के साथ ही दीप जलाएं.
भोग में खीर चढ़ाएं और मौसमी फल अर्पित करें.
अब आसन लगाकर बैठ जाएं और 108 बार 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.
भगवान शिव की आरती कर पूजा को संपन्न करें.
भगवान शिव की पूजा करने के लिए सोलह सामग्री जरूर उपयोग करें.
घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग भोलेनाथ को अर्पित करें.
अब आठ दीपक आठ दिशाओं में जलाकर भगवान शिव का ध्यान करें.
एक-एक दिशा में दीपक रखते हुए दीपक को प्रणाम करें.
शनि प्रदोष पर शनि मंदिर जाएं और बिना शनिदेव की आंखों में देखे उन्हें सरसों का तेल अर्पित करें. इस दिन जरूरतमंदों में खानपान से लेकर इस्तेमाल की चीजों का दान करें. धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा और विश्वास रखते हुए शनि प्रदोष व्रत पर शनिदेव की पूजा करें तो जीवन के संघर्ष कम होते हैं और सफलता के रास्ते खुलते हैं. जीवन में सुख, शांति और उन्नति के रास्ते खुलते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)