Shani Pradosh Vrat Ke Upay: इस साल शनि प्रदोष व्रत 27 जून 2026 को रखा जाएगा. शनिवार को प्रदोष व्रत होने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा. ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 26 जून की रात 10:22 बजे से होगी और 28 जून की मध्यरात्रि में 12:43 बजे तक यही तिथि बनी रहेगी. प्रदोष काल के अनुसार 27 जून को व्रत रखा जाएगा और भोलेनाथ की पूजा की जाएगा. शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने के कारण एक साथ शिव जी और शनि देव की कृपा प्राप्त होगी.