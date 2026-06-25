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Shani Pradosh: कर्ज से मुक्ति पाने का शनि प्रदोष व्रत अच्छा मौका, कर लें ये 3 अचूक उपाय तो उतर जाएगी भारी से भारी उधारी!

Shani Pradosh Vrat June 2026 Upay: इस साल जून में पड़ने वाले शनि प्रदोष व्रत पर कर्ज मुक्ति के लिए कुछ उपाय करें तो इसके शुभ प्रभाव जल्द दिख सकते हैं. आइए जानें कुछ ऐसे अचूक उपायों के बारे में जो कर्ज के बोझ को कम कर सकते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 25, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:28 PM IST
Shani Pradosh: कर्ज से मुक्ति पाने का शनि प्रदोष व्रत अच्छा मौका, कर लें ये 3 अचूक उपाय तो उतर जाएगी भारी से भारी उधारी!
Image Credit: AI (Shiv Ji)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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