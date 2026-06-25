Shani Pradosh Vrat Ke Upay: इस साल शनि प्रदोष व्रत 27 जून 2026 को रखा जाएगा. शनिवार को प्रदोष व्रत होने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा. ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 26 जून की रात 10:22 बजे से होगी और 28 जून की मध्यरात्रि में 12:43 बजे तक यही तिथि बनी रहेगी. प्रदोष काल के अनुसार 27 जून को व्रत रखा जाएगा और भोलेनाथ की पूजा की जाएगा. शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने के कारण एक साथ शिव जी और शनि देव की कृपा प्राप्त होगी.
शनि प्रदोष व्रत जैसे अति महत्वपूर्ण तिथि पर कुछ अचूक उपाय करें तो भारी से भारी कर्ज को दूर किया जा सकता है. इसके अलावा कई और उपायों को कर बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर किया जा सकता है.
शनि प्रदोष व्रत पर प्रदोष काल में सूर्यास्त से करीब 45 मिनट पहले और बाद में शिवलिंग की उपासना करें. काले तिल मिले हुए जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें. इस उपाय से कर्ज से मुक्ति मिल सकती है.
शिव पुराण के अनुसार शनि प्रदोष व्रत पर 'ऋणमुक्तेश्वर महादेव' का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें तो भारी कर्ज उतर सकता है.
भारी से भारी कर्ज से मुक्ति पाने के लिए एक सरल उपाय कर सकते हैं. शनि प्रदोष व्रत पर किसी जरूरतमंद को काले तिल, सरसों के तेल या काले कपड़े का दान कर सकते हैं. इस उपाय से शनि देव प्रसन्न होंगे और कर्ज के बोझ को कम करने का के रास्ते खोलेंगे.
शनि प्रदोष व्रत पर शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीया जलाएं. "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें. धन की कमी दूर होगी.
शनि प्रदोष व्रत पर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाएं. रुके हुए कार्य संपन्न होंगे.
शनि प्रदोष व्रत पर जरूरतमंदों में काले तिल और कंबल के साथ ही भोजन का दान करें. शनि दोष का प्रभाव कम होगा.
शनि प्रदोष व्रत पर दो लड्डू, कोयला, काली उड़द दाल के साथ ही सवा किलो अनाज व लोहे की कील काले कपड़े में रखकर पोटली बनाए और बहते जल में विसर्जित करें. साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव कम होगा.
शनि प्रदोष व्रत पर पूजा-पाठ करें और काली गाय को बूंदी के लड्डू खिलाएं. जीवन का संघर्ष कम होगा.
शनि प्रदोष व्रत पर शनि देव की मूर्ति के सामने बैठें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे रोग, दोष और संकटों का नाश होगा.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)