धर्म

Pradosh Vrat 2025 Upay: शनि प्रदोष व्रत पर शनिदेव की क्रूर दृष्टि से पा सकते हैं राहत, ये उपाय कर पाएं महादेव की कृपा!

Shani Pradosh Vrat October 2025 Upay: हर माह कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि पर महादेव को निमित्त प्रदोष व्रत रखा जाता है. वहीं शनिवार के प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है. आइए जानें अक्टूबर के पहल शनि प्रदोष व्रत पर कौन से उपाय करें.

Last Updated: Oct 03, 2025, 01:56 PM IST
Shani Pradosh Vrat 2025
Shani Pradosh Vrat 2025

Shani Pradosh Vrat Ke Upay: प्रदोष व्रत के दिन अगर देवों के देव महादेव की विशेष पूजा आराधना करें तो जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है. वहीं अगर शनि प्रदोष व्रत का शुभ संयोग हो रहा है तो यह व्रत और भी अधिक प्रभावशाली हो जाता जाता है. धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत अगर शनिवार के दिन पड़े तो इसे शनि प्रदोष व्रत के रूप में जाना जाता है. इस दिन व्रत और पूजाकर शिव जी की कृपा तो पाई जा सकती है साथ ही शनिदोष भी दूर हो सकता है. जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है और मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा. अक्टूबर का पहला शनि प्रदोष 4 अक्टूबर 2025 को है, प्रदोष व्रत कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि पर रखा जाएगा. शनि दोष से मुक्ति के लिए आइए कुछ उपायों के बारे में जानें.

इस उपाय से शनिदोष होगा दूर
शनि प्रदोष व्रत पर काले तिल के साथ ही सरसों के तेल का अगर जरूरतमंदों में दान करें तो इससे कई परेशानियों का अंत हो सकता है. शनिदेव क्रूर दृष्टि से राहत मिल सकती है. शनि दोष को दूर करने के लिए भी यह एक बहुत कारगर उपाय है. इस उपाय को करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है.

सुख-शांति पाने के लिए उपाय
शनि प्रदोष व्रत पर महादेव की पूजा अर्चना करें और शनि देव की भी आराधना करें. इस दिन अगर काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करें तो इसके शुभ परिणाम जल्द दिखने लगेंगे. वहीं शनिदेव की पूजा में नीले रंग के फूल चढ़ाएं. इस छोटे से उपाय को करने से शनि देव अति प्रसन्न होंगे और जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. वहीं महादेव की कृपा भी प्राप्त होगी.

मंत्र जाप का अचूक उपाय
शनि प्रदोष व्रत पर अगर कोई उपाय नहीं भी करना हो तो शनि दोष को दूर करने और शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिदेव के कुछ प्रभावशाली मंत्रों का जाप करें. इसके कई शुभ प्रभाव व सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. आइए शनिदेव के कुछ मंत्रों को अभी जानें.
इस मंत्र का जाप कर शनिदेव को करें प्रसन्न- "ऊँ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः"
शनि देव का यह मंत्र है प्रभावशाली- "ऊँ शन्नो देवीरभिष्टडआपो भवन्तुपीतये।"
शनिदोष को दूर करेगा शनिदेव का यह मंत्र- "ऊँ शं शनैश्चाराय नमः"
शनिदेव के इस मंत्र को शनि प्रदोष व्रत पर करें जाप- "नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्‌। छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌।"

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Vastu Tips: मांग मांगकर इस्तेमाल करते हैं ये 5 चीजें तो हो जाएं सावधान, नहीं तो दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी!

और पढ़ें- Garuda Purana: शख्स झूठा है या सच्चा, पता लगाने के लिए गरुड़ पुराण की इन बातों पर करें गौर, नहीं खाएंगे धोखा!

और पढ़ें- Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा पर करें गोमती चक्र और कौड़ियों का उपाय, मिलगा धन सुख और शांति का आशीर्वाद!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं.

Pradosh Vrat 2025

