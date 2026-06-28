/शनि की साढ़ेसाती से हैं परेशान? कर लें बस ये असरदार पूजा, सात साल का कष्ट होगा दूर!

Shani sade sati pooja remedies: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर इंसान के जीवन में कभी न कभी शनिदेव की साढ़ेसाती का समय जरूर आता है. ये एक ऐसा दौर होता है जो पूरे साढ़े सात साल यानी सात साल छह महीने तक चलता है. धार्मिक मान्यताओं की मानें तो इस दौरान शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं. जो लोग अपनी जिंदगी में बुरे काम या पाप करते हैं, उन्हें इस समय बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं. इसके उलट जो लोग हमेशा सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलते हैं, उन पर शनिदेव की खास कृपा बरसती है.
साढ़ेसाती के दौरान इंसान की तरक्की थोड़ी धीमी हो जाती है और उसे सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है. चूंकि शनिदेव को कर्म का देवता माना जाता है, इसलिए वे इस समय इंसान से खूब मेहनत करवाते हैं. अगर किसी की कुंडली में इसका बुरा असर चल रहा है, तो कुछ खास पूजा और उपायों से राहत पाई जा सकती है.
साढ़ेसाती के बुरे असर से बचने के लिए देवों के देव महादेव की पूजा को सबसे ज्यादा असरदार माना गया है. भगवान शिव असल में शनिदेव के गुरु और आराध्य हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव ने शिव जी की घोर तपस्या करके ही न्याय के देवता का पद पाया था. इसलिए साढ़ेसाती के समय भोलेनाथ की आराधना करने से बहुत लाभ मिलता है.
अगर आप रोज पूजा नहीं कर सकते, तो हर सोमवार और शनिवार को एक छोटा सा उपाय करें. तांबे या लोटे के जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं. इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का श्रद्धा से जाप करें. शिव जी की कृपा से शनिदेव शांत होते हैं और जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं.
भगवान शिव के अलावा संकटमोचन हनुमान जी की पूजा करने से भी साढ़ेसाती का दर्द बहुत कम हो जाता है. इसके पीछे रामायण काल की एक बेहद दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है. जब हनुमान जी ने लंका को आग लगाई थी, उस समय शनिदेव को रावण ने अपने यहाँ बंदी बना रखा था. बजरंगबली ने ही शनिदेव को रावण की कैद से आजाद कराया था.
इस बात से खुश होकर शनिदेव ने वचन दिया था कि वे कभी भी किसी हनुमान भक्त को परेशान नहीं करेंगे. इसीलिए साढ़ेसाती के दौरान हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक या सुंदरकांड का पाठ करना सबसे उत्तम माना जाता है. इन दिनों में हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना चाहिए और मीठे पान का भोग लगाना चाहिए. इससे सारे संकट पल भर में कट जाते हैं.
शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सीधा रास्ता यह है कि इंसान अपनी आदतों और आचरण को बिल्कुल साफ सुथरा रखे. अपनी जिंदगी से झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना, शराब पीना, दूसरों की बुराई या अपमान करना जैसी बुरी आदतें तुरंत छोड़ दें. इसके साथ ही हर शनिवार को कटोरी में सरसों या काले तिल का तेल लेकर शनिदेव की मूर्ति पर अर्पित करें.
तेल चढ़ाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी नजरें हमेशा शनिदेव के चरणों पर होनी चाहिए, उनकी आंखों में सीधे कभी नहीं देखना चाहिए. मान्यता है कि शनिदेव की सीधी दृष्टि इंसान पर भारी पड़ सकती है. इसके अलावा आप छाया दान भी कर सकते हैं. इसके लिए एक बर्तन में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उसे किसी गरीब को दान कर दें.
शनिदेव को पशु पक्षियों की सेवा करने वाले लोग बहुत प्रिय होते हैं. इसलिए साढ़ेसाती के समय रोज या हर शनिवार को मछलियों को दाने डालें, चींटियों के बिल के पास आटा और चीनी मिलाकर रखें. घर के आसपास रहने वाले काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं. अगर काला कुत्ता न मिले तो आप यह रोटी गाय को भी दे सकते हैं.
शनिदेव को अपनी माता छाया से बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए जो लोग अपनी मां और घर के बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करते हैं, शनिदेव उनसे हमेशा खुश रहते हैं. इस मुश्किल समय में शनिदेव के बीज मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए. अगर आपके पास समय हो, तो राजा दशरथ द्वारा लिखा गया शनि स्तोत्र का पाठ करें, इससे शनि का प्रकोप पूरी तरह शांत हो जाता है.
डिस्क्लेमर- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.