शनि के इस राजयोग से इंसान को मिलता है राजा जैसा धन-ऐश्वर्य और सुख, शनिदेव देते हैं अकूत संपत्ति
धर्म

शनि के इस राजयोग से इंसान को मिलता है राजा जैसा धन-ऐश्वर्य और सुख, शनिदेव देते हैं अकूत संपत्ति

Shani Shash Rajyog Prediction: कुंडली में शनि से बनने वाले शश राजयोग का विशेष महत्व और प्रभाव होता है. आइए जानते हैं कि कुंडली में शश राजयोग कैसे बनता है और यह योग किस प्रकार राजा जैसा सुख और ऐश्वर्य देता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 30, 2025, 04:32 PM IST
शनि के इस राजयोग से इंसान को मिलता है राजा जैसा धन-ऐश्वर्य और सुख, शनिदेव देते हैं अकूत संपत्ति

Shani Shash Rajyog: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में पंच महापुरुष योगों का विशेष महत्व है. ये योग तब बनते हैं जब कोई एक ग्रह अपनी उच्च राशि, स्वग्रही या केंद्र भाव में स्थित हो. इन्हीं पंच महापुरुष योगों में से एक है शश राजयोग, जो शनि देव के कारण बनता है. माना जाता है कि जब यह योग जातक की जन्म कुंडली में विद्यमान हो, तो वह व्यक्ति जीवन में उच्च पद, अपार धन-संपत्ति और राजा जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करता है. कहते हैं कि जिन जातकों की कुंडली में शनि का शश राजयोग बनता है, उन्हें राजा जैसा सुख-ऐश्वर्य और धन-संपत्ति प्राप्त होती है. इसके अलावा शनि देव ऐसा जातकों को अकूत संपत्ति का मालिक बना देते हैं. आइए जानते हैं कि कुंडली में बनने वाले शनि के शश राजयोग के बारे में.

शश राजयोग कैसे बनता है?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शश योग बनने के लिए शनि की स्थिति कुंडली में विशेष होनी चाहिए. यह योग तीन स्थितियों में बनता है. जब शनि अपनी स्वयं की राशि (मकर या कुंभ) में स्थित हो. जब शनि उच्च राशि तुला में विराजमान हो. साथ ही जब शनि इन राशियों में होते हुए कुंडली के केंद्र भाव (लग्न, चौथे, सातवें और दशवें भाव) में बैठा हो.

शश राजयोग के प्रभाव

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जन्म कुंडली में शश योग होने पर जातक के जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं. शश राजयोग वाले जातकों को राजसुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है. इसके साथ ही ऐसे जातक प्रशासन, राजनीति, न्याय या समाज में उच्च पद प्राप्त करते हैं. शनि अनुशासन और मेहनत का कारक है, इसलिए जातक कठिन परिस्थितियों में भी सफलता पाता है. इस योग से व्यक्ति को दीर्घायु, स्थिरता और सम्मान मिलता है. ऐसा जातक न्यायप्रिय, जिम्मेदार और समाज में आदरणीय माना जाता है.

यह भी पढ़ें: शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या ने जीना किया दूभर, शनिवार की रात ये 5 उपाय कर दुखों से पाएं पार!

शश योग के अशुभ प्रभाव

यदि शनि पीड़ित हो (जैसे राहु, केतु या शत्रु ग्रहों की दृष्टि से), तो शश योग का असर कम हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति जीवन में संघर्षों का सामना करता है, सफलता देर से मिलती है या ऐश्वर्य तो मिलता है लेकिन स्थिरता कम हो सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

