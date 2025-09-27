Shani Stavraj Stotra: शनिवार की शाम इस स्त्रोत का पाठ कर साढ़ेसाती और ढैय्या के कहर को करें कम, जीवन में पाएं सुख-शांति!

श्री शनैश्चर स्तवराज स्तोत्र: शनि की दशा, साढ़ेसाती, शनिदोष के कारण गुजर रहे हैं तो आपको शनिवार के दिन कुछ उपाय करने चाहिए जैसे कि शनैश्चर स्तवराज स्तोत्र का पाठ करना. आइए शनैश्चर स्तवराज स्तोत्र को जानें.
Trending Photos
Shanaishchar Stavraj Stotra Full Lyrics: अगर कोई जातक शनि की साढ़ेसाती, शनिदोष, शनि की ढैय्या या शनि दशा से गुजर रहा हैं, एक के बाद एक कष्ट जीवन में बने रहते हैं तो उसे शनिवार की शाम को शनिदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए. शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करनी चाहिए और शनि मंदिर में शनिदेव के सामने बैठकर 'शनैश्चर स्तवराज स्तोत्र' का पाठ करना चाहिए. शनैश्चर स्तवराज स्तोत्र का पाठ करने से शनिदेव की क्रूर दृष्टि से राहत मिलती है और जीवन में शांति आती है.
।।शनैश्चर स्तवराज स्तोत्र।।
विनियोग - Viniyog
अस्य श्रीशनैश्चरस्तवराजस्य सिन्धुद्वीपऋषिः, गायत्री छन्दः, आपो देवता, शनैश्वरप्रीत्यर्थं पाठे विनियोगः।
नारद उवाच
"ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः।"
"धीरः शनैश्चरस्येमं चकार स्तवमुत्तमम।।"
"शिरो में भास्करिः पातु भालं छायासुतोवतु।"
"कोटराक्षो दृशौ पातु शिखिकण्ठनिभः श्रुती ।।"
"घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोवतु।"
"स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोवतु ।।"
"सौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोवतु ।"
"ग्रहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः ।।"
"पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णः पात्वखिलं वपुः ।"
"रक्षामेतां पठेन्नित्यं सौरेर्नामबलैर्युताम।।"
"सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः ।"
"सौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शन।।"
"शुष्कोदरो विशालाक्षो र्दुनिरीक्ष्यो विभीषणः ।"
"शिखिकण्ठनिभो नीलश्छायाहृदयनन्दनः ।।"
"कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः ।"
"दीर्घो निर्मांसगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः ।।"
"नीलांशुः क्रोधनो रौद्रो दीर्घश्मश्रुर्जटाधरः।"
"मन्दो मन्दगतिः खंजो तृप्तः संवर्तको यमः ।।"
"ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशी ।"
"कुजो बुधो गुरूः काव्यो भानुजः सिंहिकासुत।।"
"केतुर्देवपतिर्बाहुः कृतान्तो नैऋतस्तथा।"
"शशी मरूत्कुबेरश्च ईशानः सुर आत्मभूः ।।"
"विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः।"
"कर्ता हर्ता पालयिता राज्यभुग् राज्यदायकः ।।"
"छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः।"
"क्रूरकर्मविधाता च सर्वकर्मावरोधकः ।।"
"तुष्टो रूष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः ।"
"ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेशो ग्रहेश्वरः ।।"
"स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः ।"
"महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः ।।"
"आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनंदनः।"
"शतभिद्रुक्षदयिता त्रयोदशितिथिप्रियः ।।"
"तिथ्यात्मा तिथिगणनो नक्षत्रगणनायकः ।"
"योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभुः ।।"
"शमीपुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्याभयदायकः ।"
"नीलवासाः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनचयच्छविः ।।"
"सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः।"
"अष्टोत्तरशतं नाम्नां सौरेश्छायासुतस्य यः ।।"
"पठेन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवम् ।"
"कृत्वा पूजां पठेन्मर्त्यो भक्तिमान्यः स्तवं सदा ।।"
"विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति।"
"जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे ।।"
"दशासु च गते सौरे तदा स्तवमिमं पठेत् ।"
"पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमीपुष्पाक्षताम्बरैः ।।"
"विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमुच्यते ।"
"वाधा यान्यग्रहाणां च यः पठेत्तस्य नश्यति ।।"
"भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् ।"
"रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् ।।"
"पुत्रवान्धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः ।।"
"स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षोभूच्छनैश्चरः ।"
"दत्त्वा राज्ञे वरः कामं शनिश्चान्तर्दधे तदा ।।"
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
और पढ़ें- Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन मंत्रों का जाप कर पाएं मानसिक शांति, मिलेगी महादेव की कृपा और कुबेर देव से धन का आशीर्वाद!
और पढ़ें- Baby Girl Names: माता महागौरी के नाम पर रखें बिटिया का नाम, जीवनभर बरसेगी आपकी लाडली पर मातारानी की कृपा!
और पढ़ें- Navratri Vivah Upay: मातारानी की कृपा से हाथ होंगे पीले, जल्द शादी के लिए करें नवरात्रि के बचे दिनों में ये उपाय!