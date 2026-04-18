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Hindi Newsधर्मLal Kitab: किराए के घर से अपनी छत तक... लाल किताब के वो गुप्त संकेत, जो बताते हैं कब मिलेगा भवन सुख!

Lal Kitab: किराए के घर से अपनी छत तक... लाल किताब के वो गुप्त संकेत, जो बताते हैं कब मिलेगा भवन सुख!

Lal Kitab: चूंकि शनि का सीधा संबंध लोहे, निर्माण सामग्री, मजदूरों और कारीगरों से है, इसलिए कुंडली में उनकी स्थिति यह तय करती है कि आपका अपना घर कब और कैसा बनेगा. आइए जानते हैं लाल किताब के अनुसार आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में शनि का प्रभाव.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 18, 2026, 01:42 PM IST
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Lal Kitab: किराए के घर से अपनी छत तक... लाल किताब के वो गुप्त संकेत, जो बताते हैं कब मिलेगा भवन सुख!

Lal Kitab: लाल किताब में ज्योतिष शास्त्र से जुड़े कई पॉवरफुल उपायों का जिक्र किया गया है. मान्यता है कि इसमें बताए गए उपाय बेहद असरकारी साबित होते हैं. नौकरीपेशा जातक या व्यापार करने वाले इस बात को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि आखिर उन्हें किराये के मकान से कब मुक्ति मिलेगी या उनका अपना मकान कब होगा. हालांकि, कामकाजी लोग इस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए दिन-रात एक कर देते हैं. लेकिन कई बार सही दिशा में प्रयास नहीं किया जाता है तो, लाख कोशिशों के बावजूद भी भवन सुख प्राप्त नहीं होता. ऐसे में आइए जानते हैं कि लाल किताब में भवन सुख के क्या संकेत बताए गए हैं. 

कैसे बनता है भवन सुख का योग?

प्रथम भाव (Lagna)- ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, अगर शनि पहले घर में हो और कुंडली का 7वां और 10वां भाव खाली हो, तो लाल किताब के अनुसार व्यक्ति अपने जीवनकाल में खुद का मकान निश्चित रूप से बनाता है. 

दूसरा भाव- यहां स्थित शनि व्यक्ति को बहुत विशाल महल जैसा तो नहीं, लेकिन छोटे-छोटे दो मकान बनाने के अवसर जरूर प्रदान करता है.

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तीसरा भाव- तीसरे घर का शनि मकान निर्माण में बाधाएं दे सकता है. इसके निदान के लिए प्रतिदिन कुत्तों को भोजन कराना चाहिए. ऐसा करने से शीघ्र ही गृह निर्माण की परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं.

कब बनता है अपना घर? 

चतुर्थ भाव- इस भाव में शनि होने पर जातक अपनी बुद्धि और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से मकान बनाने में सफल रहता है.

पंचम भाव- यहां शनि की स्थिति थोड़ी संवेदनशील है. अगर व्यक्ति 45 वर्ष की आयु से पहले घर बनाता है, तो यह उसकी संतान के लिए कष्टकारी हो सकता है. इसके दुष्प्रभाव से बचने हेतु काली गाय का दान करने की सलाह दी जाती है.

पैतृक और खुद की कमाई से कब बनता है अपना घर

षष्ठ भाव (छठा)- छठे घर में शनि का होना शुभ माना जाता है, बशर्ते मकान 40 वर्ष की आयु से बन जाए.

सप्तम भाव- यहां शनि अत्यंत शुभ फल देता है. जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है और वह एक से अधिक मकानों का स्वामी बनता है.

अष्टम भाव- इस भाव में शनि होने पर घर बनने की संभावनाएं थोड़ी कम होती हैं. हालांकि, यदि राहु-केतु शुभ हों, तो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से धीरे-धीरे घर बना ही लेता है.

यह भी पढ़ें: कृतिका नक्षत्र में गोचर कर बुध देव संवारेंगे इन 4 राशि वालों की तकदीर, बिजनेस से होगी अकूत धन प्राप्ति

9वां और 10वां भाव

नवम भाव- नौवें घर में शनि होने पर व्यक्ति कई मकान बना सकता है. लेकिन लाल किताब एक विशेष चेतावनी देती है. सिर्फ दो मकान ही बनाएं, तीसरा मकान बनाना आयु के लिए जोखिम भरा हो सकता है. खासतौर पर अगर पत्नी गर्भवती हो, तो निर्माण कार्य शुरू न करें.

10वां भाव- यहां शनि होने पर 48 वर्ष की आयु के बाद मकान बनाना श्रेष्ठ है. अगर इससे पहले घर बनाते हैं, तो उसे कहीं न कहीं से अधूरा छोड़ देना चाहिए, अन्यथा आर्थिक हानि की संभावना रहती है.

11वें औप 12 भाव से जड़े संकेत

11 वां भाव- इस भाव में शनि होने पर व्यक्ति को जीवन के उत्तरार्ध यानी 55 वर्ष की आयु के बाद ही गृह सुख प्राप्त होता है.

12 वां भाव- यहां शनि मकान का योग अवश्य बनाता है. सलाह यह दी जाती है कि अवसर मिलते ही पहले छोटा मकान बना लें, क्योंकि यही छोटा निर्माण भविष्य में बड़े और भव्य भवन का रास्ता तैयार करता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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