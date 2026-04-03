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Hindi Newsधर्मShaniwar Ke Upay: शनिवार को करें शनिदेव को प्रसन्न करने के ये 5 आसान उपाय, जीवन में होगी तरक्की और बनी रहेगी सुख-शांति!

Shaniwar Ke Upay: शनिवार को करें शनिदेव को प्रसन्न करने के ये 5 आसान उपाय, जीवन में होगी तरक्की और बनी रहेगी सुख-शांति!

Saturday remedies Tips: आइए शनिदेव को प्रसन्न करने के 5 आसान उपाय जानें जिनको करने से जीवन में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं और सुख-शांति का संचार हो सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 03, 2026, 02:32 PM IST
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Shaniwar Ke Upay
Shaniwar Ke Upay

Shanidev ko Prasann kaise karen: हिंदू धर्म में शनिदेव न्याय और कर्मफल के देवता माने गए हैं. इसका अर्थ ये है कि शनिदेव बुरे कर्म का दंड देते हैं और अच्छे कर्म का शुभफल देते हैं. व्यक्ति जैसा कर्म करता है शनिदेव उसे वैसा ही फल देते हैं. हालांकि अगर शनिवार के दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें तो जीवन में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं और जीवन में सुख-शांति बनी रह सकती है. सभी शुभ कर्मों के फल प्राप्त हो सकते हैं. इसके अलावा मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है. शनिवार के दिन कुछ उपाय करें तो साढ़ेसाती और ढैय्या के बुरे प्रभाव से भी छुटकारा मिल सकता है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कौन-कौन से उपाय कर सकते हैं.

शनिदेव को प्रसन्न करने के 5 आसान उपाय
शनिदेव की पूजा करें
धार्मिक मान्यता है कि नियमित रूप से शनिदेव की पूजा शनि मंदिर जाकर करें,  सरसों का तेल चढ़ाएं. इस उपाय से शनि दोष से मुक्ति पा सकते हैं. जीवन में स्थिरता आ सकती है. इसके अलावा पहले के किए शुभ कर्मों और मेहनत का पूरा फल प्राप्त हो सकता है.

शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें
हनुमान जी की जिस व्यक्ति पर कृपा होती है उस पर शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और साढ़ेसाती या ढैय्या के प्रभाव को कम कर देते हैं. ऐसे में शनिवार के दिन शनिदेव के साथ हनुमान जी की पूजा कर हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन से अशुभता और संकट दूर होने लगते हैं.

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शनिवार को गरीबों में दान दें
शनिवार के दिन जरूरतमंदों में जरूर चीजों का दान करें जैसे काला जूता, काला छाता और लोहे के सामान तो इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे.  भोजन और कपड़े का दान करें व मजदूरों को पानी पिलाए तो शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं और अपनी क्रूर दृष्टि को जातक पर से हटाते हैं.

पीपल के पेड़ और शमी के पेड़ की पूजा करें
शनि देव को शमी का पेड़ प्रिय है तो शनिवार के दिन शमी के पेड़ में जल चढ़ाएं और पेड़ की पूजा करें. इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल से दीया जलाएं. व पेड़ की सात बार परिक्रमा करें. इन दो पेड़ों की पूजा से शनि दोष दूर हो सकता है.

शनिदेव के मंत्र का जाप करें
शनि देव की कृपा पाना है तो शनिवार को शनि मंदिर जाएं. शनिदेव के सामने “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें. ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं. शनिदेव प्रसन्न होकर अपने बुरे प्रभाव कम कर लेंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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