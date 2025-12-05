Shanidev Priya Phool: शनिदेव को कौन से फूल अर्पित करें, शनिवार की पूजा में अर्पित कर पाएं सूर्यपुत्र की कृपा!

Offer These 5 Flowers To Shanidev: शनिवार के दिन शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना करके उन्हें उनके प्रिय फूल अर्पित करें तो इस एक अचूक उपाय को करके जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं. शनिदेव को उनके प्रिय फूल अर्पित करे उनकी कृपा पाई जा सकती है. शनि की ढैय्या और साढ़ेसाती के प्रभाव को कम किया जा सकता है. आइए जानें वे फूल कौन से हैं और उनको शनिदेव अर्पित करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं.

शनिदेव को आक का फूल अर्पित करें

शनिवार के दिन अगर शनिदेव को नीले आक का फूल अर्पित करें तो यह एक अचूक उपाय सिद्ध हो सकता है. इस एक उपाय से जीवन में सकारात्मकता आती है और कुंडली में शनि की ढैय्या और साढ़ेसाती का प्रभाव कम होने लगता है.

शनिदेव को अपराजिता का फूल अर्पित करें

शनिदेव को अपराजिता का फूल अति प्रिय होता है. शनिवार को सुबह के समय शनिदेव की पूजा करें और उन्हें 5,7 और 11 अपराजिता के फूल अर्पित करें. शनिदेव इस उपाय से जल्द प्रसन्न होकर परेशानियों से मुक्त करते हैं और मेहनत का पूरा फल प्राप्त होने लगता है.

शनिदेव को गुड़हल का फूल चढ़ाएं

शनिवार के दिन शनिदेव को गुड़हल का फूल अर्पित करें तो इससे जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं. हालांकि लाल गुड़हल मां दुर्गा को अति प्रिय है लेकिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी इस फूल को उन्हें अर्पित किया जाता है. शनि दोष दूर होता है और शनिदेव की कृपा होती है.

शनिदेव को शमी के फूल अर्पित करें

शनिवार के दिन शनिदेव को शमी के फूल अर्पित करें. इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत होने लगता है. रोग-दोष से मुक्ति मिलती है. शनिदेव की पूजा सूर्योदय से पहले व सूरज डूबने पर करने का विधान है, इसी समय शमी का फूल चढ़ाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

