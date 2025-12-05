Advertisement
trendingNow13030526
Hindi Newsधर्म

Shanidev Priya Phool: शनिदेव को कौन से फूल अर्पित करें, शनिवार की पूजा में अर्पित कर पाएं सूर्यपुत्र की कृपा!

Shaniwar Astro Tips: हिंदू धर्म में सभी देवी-देवताओं को उनके प्रिय फूल चढ़ाने का विधान है और फूल अर्पित करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और देवता की कृपा प्राप्त होती है. आइए जानें शनिदेव को को कौन से फूल चढ़ाएं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 05, 2025, 07:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

offer these 5 flowers to shanidev
offer these 5 flowers to shanidev

Offer These 5 Flowers To Shanidev: शनिवार के दिन शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना करके उन्हें उनके प्रिय फूल अर्पित करें तो इस एक अचूक उपाय को करके जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं. शनिदेव को उनके प्रिय फूल अर्पित करे उनकी कृपा पाई जा सकती है. शनि की ढैय्या और साढ़ेसाती के प्रभाव को कम किया जा सकता है. आइए जानें वे फूल कौन से हैं और उनको शनिदेव अर्पित करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं.

शनिदेव को आक का फूल अर्पित करें
शनिवार के दिन अगर शनिदेव को नीले आक का फूल अर्पित करें तो यह एक अचूक उपाय सिद्ध हो सकता है. इस एक उपाय से जीवन में सकारात्मकता आती है और कुंडली में शनि की ढैय्या और साढ़ेसाती का प्रभाव कम होने लगता है.

शनिदेव को अपराजिता का फूल अर्पित करें
शनिदेव को अपराजिता का फूल अति प्रिय होता है. शनिवार को सुबह के समय शनिदेव की पूजा करें और उन्हें 5,7 और 11 अपराजिता के फूल अर्पित करें. शनिदेव इस उपाय से जल्द प्रसन्न होकर परेशानियों से मुक्त करते हैं और मेहनत का पूरा फल प्राप्त होने लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

शनिदेव को गुड़हल का फूल चढ़ाएं
शनिवार के दिन शनिदेव को गुड़हल का फूल अर्पित करें तो इससे जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं. हालांकि लाल गुड़हल मां दुर्गा को अति प्रिय है लेकिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी इस फूल को उन्हें अर्पित किया जाता है. शनि दोष दूर होता है और शनिदेव की कृपा होती है.

शनिदेव को शमी के फूल अर्पित करें 
शनिवार के दिन शनिदेव को शमी के फूल अर्पित करें. इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत होने लगता है. रोग-दोष से मुक्ति मिलती है. शनिदेव की पूजा सूर्योदय से पहले व सूरज डूबने पर करने का विधान है, इसी समय शमी का फूल चढ़ाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Swapna Shastra: सरसों तेल से लेकर काला कुत्ता... शनिदेव से जुड़े ये सपने क्या बताते हैं, जान लें शुभ अशुभ संकेत!

और पढ़ें- Bajrang Baan Path: बजरंग बाण का नियमित पाठ भय करता है मुक्त, संकट का नहीं रहता नामोनिशान!

और पढ़ें- Astro Tips: आपके खाने का स्वाद बताएगा कौन सा ग्रह आप पर भारी, जानें कमजोर को बलवान करने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की मीटिंग में क्यों रखा गया हेलिकोनिया का पौधा
Heliconia Plant
व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की मीटिंग में क्यों रखा गया हेलिकोनिया का पौधा
कड़कड़ाती ठंड का बढ़ेगा डबल डोज, यहां जमकर बरसेंगे इंद्रदेव, IMD का बड़ा अलर्ट
Weather
कड़कड़ाती ठंड का बढ़ेगा डबल डोज, यहां जमकर बरसेंगे इंद्रदेव, IMD का बड़ा अलर्ट
पुतिन के स्टेट डिनर में राहुल-खरगे को न्योता नहीं! शामिल होंगे ये कांग्रेसी दिग्गज
Putin India Visit 2025
पुतिन के स्टेट डिनर में राहुल-खरगे को न्योता नहीं! शामिल होंगे ये कांग्रेसी दिग्गज
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
VVIP landing Delhi
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!
Vladimir Putin
तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए
india russia news in hindi
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए
घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
indian railway
घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
Maharashtra news
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
PM Modi
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
Indigo flight
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा