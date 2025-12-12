Shaniwar Ke Upay: गुप्त रूप से हनुमान जी को अर्पित कर दें ये 5 सामग्री, मिलेगा धन और सम्मान, मिट जाएंगे एक एक संकट!

Shaniwar Ke Upay For Money: शनिवार को हनुमान जी को अगर कुछ चीजें गुप्त रूप से चढ़ाएं तो जीवन के अनेक संकटों का नाश होता है और भय दूर होता है. आइए जानें कौन सी 5 चीजें गुप्त रूप से हनुमान जी को अर्पित करें.
Secret Hanuman Offerings On Saturday: हनुमान जी की उपासना करने से साधक के सभी संकटों का नाश होने लगता है. विशेषकर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने और कुछ उपायों को करने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं. जो भी जातक शनिवार के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा विधि विधान से करते हैं तो शनिदेव के क्रूर प्रभावों से मुक्ति उन्हें मिलती है. ऐसे में मंगलवार या शनिवार के दिन सच्चे मन से मंदिर जाकर हनुमान जी को 5 चीजें गुप्त रूप से चढ़ाएं तो इसके शुभ परिणाम जल्द दी दिखने लगेंगे. आइए जानें कौन से पांच चीजें हनुमान जी को गुप्त रूप से अर्पित करें और इसके क्या लाभ हैं.
पीला वस्त्र
हनुमान जी को अगर शनिवार के दिन छुपके से पीला वस्त्र अर्पित करें तो इसके अति शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. व्यक्ति को सुख सौभाग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है. एक छोटा सा पीला कपड़ा या रूमाल हनुमान जी को चढ़ाएं. बड़े निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है. घर में कलह नहीं होता है और सम्मान की प्राप्ति होती है.
लौंग
मंदिर जाकर गुप्त रूप से हनुमान जी को चुपके से लौंग अर्पित करें तो घर का माहौल शांत रहता है. मानसिक तनाव दूर होता है. मन से डर खत्म होता है और जीवन की उलझने दूर होती हैं. काम में कोई रुकावट नहीं आती है. घर में शांति लाने में यह उपाय कारगर सिद्ध होता है.
माचिस
हनुमान जी को चुपचाप माचिस अर्पित करें तो शरीर में शक्ति और तेज बना रहता है. हनुमान जी को माचिस अर्पित करने से व्यक्ति के भीतर से कमजोरी, भय और आलस्य का का नाश होता है. मन में नई ऊर्जा का संचार होता है. कार्य तीव्रता से पूरे होते हैं और सोच सकारात्मक होती है.
पान का बीड़ा
अगर मंगलवार या शनिवार के दिन गुप्त रूप से हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाएं तो साधक को विशेष लाभ हो सकता है. भगवान हनुमान जी की पूजाकर उनको पान का बीड़ा चढ़ाएं तो आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और कर्ज का बोझ खत्म होता है. कई अन्य समस्याएं भी दूर होती हैं. हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं और सुख-समृद्धि हासिल होती हैं, भय से मुक्ति मिलती है.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
