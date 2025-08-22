शनि की साढ़साती से फौरन मिलेगी राहत, शनिवार को इन चीजों के दान से चमक उठेगी किस्मत

Shani Sade Sati Upay: हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है. वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं. अगर जन्मकुंडली में शनि अशुभ स्थिति में हो या साढ़ेसाती, ढैय्या या शनि की महादशा का प्रभाव चल रहा हो, तो शनिवार को दान करने से इनका दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है. मान्यता है कि शनिवार को दान करने से नकारात्मकता दूर होती है, पाप कर्मों का क्षय होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है. इसके साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख-समृद्धि और स्थिरता आती है. आइए जानते हैं कि शनि की साढ़ेसाती से राहत पाने के लिए शनिवार के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए.

काली उड़द दाल का दान

काली उड़द शनिदेव को अत्यंत प्रिय है. शनिवार के दिन इसे किसी गरीब, मजदूर, ब्राह्मण या मंदिर के सेवक को दान करने से शनि की अशुभ दशा और साढ़ेसाती के प्रभाव कम होने लगते हैं. खासकर उन लोगों के लिए यह उपाय लाभकारी है जिन्हें मेहनत का उचित फल नहीं मिलता, बार-बार नौकरी में बाधा आती है या व्यापार में रुकावट रहती है.

काले तिल का दान

काले तिल शनि ग्रह से जुड़े होते हैं और पापों के नाश तथा आत्मिक शुद्धि का प्रतीक माने जाते हैं. शनिवार को काले तिल जल में प्रवाहित करना या किसी जरूरतमंद को दान देना मानसिक तनाव, भय और नकारात्मक विचारों को कम करता है. यह उपाय बुरी नजर से भी रक्षा करता है. आप चाहें तो काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर भी दान कर सकते हैं.

सरसों के तेल का दान

शनिदेव की कृपा प्राप्त करने में सरसों का तेल बेहद प्रभावशाली माना जाता है. मान्यता है कि शनिवार को लोहे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर दान करना या पीपल के नीचे दीपक लगाना शनि की कठोर दृष्टि को शांत करता है. यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए लाभकारी है जिन्हें बार-बार अपमान, कोर्ट-कचहरी या असफलताओं का सामना करना पड़ता है.

काले जूते-चप्पल का दान

शनिवार के दिन काले रंग के जूते या चप्पल जरूरतमंदों को दान करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है. यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिनके जीवन में संघर्ष, दुर्घटनाएं, नौकरी की रुकावटें या यात्राओं में बाधाएं आती हैं. इस दान से जीवन में स्थिरता और आर्थिक उन्नति मिलती है.

शनिवार को लोहे की वस्तुओं का दान

लोहे का धातु तत्व शनि से जुड़ा हुआ है. शनिवार को लोहे की कड़ाही, तवा, छाता, बर्तन या अन्य उपयोगी वस्तुएं दान करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है. यह उपाय वाहन दुर्घटनाओं, चोट, क्रोध और रोगों की आशंका को कम करता है. यदि लोहे के पात्र में काली उड़द और सरसों का तेल रखकर दान किया जाए तो इसका शुभ फल और अधिक बढ़ जाता है.

