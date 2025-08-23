Shaniwar Ke Upay: शनिवार को कर लें ये 5 काम, धन दौलत में तेजी से होगी वृद्धि, शनिदेव बरसाएंगे कृपा!

Aaj shaniwar Ke Upay, 23 august 2025: शनिवार को कुछ उपायकर शनिदेव की कृपा प्राप्त की जा सकती है. धन लाभ के भी योग के साथ ही समस्याओं का अंत हो सकता है. आइए विस्तार से जानें शनिवार क विशेष उपाय जानें.
Shaniwar Ke Upay: शनिवार के दिन अगर विधिपूर्वक शनिदेव की पूजा करें तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है. मान्यता अनुसार कर्मफलदाता शनिदेव अगर जातक पर प्रसन्न हो गए तो उस पर धन की बारिश कर देते हैं और दोगुनी तेजी से तरक्की देते हैं. शनिदेव के दोष से भी जातक को मुक्ति मिल सकती है. ऐसे में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं. आइए जीवन के दुखों से निजात पाने और धन का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ शनिवार के उपाय जानें.
सुरमे की डिबिया रा उपाय
शनिवार के दिन के एक नई सुरमे की डिबिया किसी सुनसान जगह पर जाकर जमीन में दबा दें और यही उपाय लगातार 40 शनिवार तक करें. जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और सभी कार्य सिद्ध होंगे. सफलता के रास्ते खुलेंगे और शनि दोष भी दूर हो सकता है. इस शनिवार के टोटके से राहु के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है.
पीपल के पत्तों का उपाय
शनिवार के दिन सुबह शनिदेव की पूजा करें और पीपल के पांच पत्तों पर एक एक कर 5 रंग की मिठाई रखें.मन में पूर्वजों का ध्यान करें और सभी पत्तों समेत सभी मिठाइयां शनिदेव को अर्पित करें. ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होंगे और धन समृद्धि का आशीर्वाद देंगे. इस शनिवार के उपाय को करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.
शनिवार को दान का उपाय
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनिवार के दिन अगर उड़द, काले चने और बाजरे का दान जरूरतमंदों में करें तो यह अति शुभ फलदायी होता है. जीवन में धन और सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है. बड़ी से बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है. हालांकि शनिवार को भूलकर भी आटे का दान न करें, इससे समस्याएं और बढ़ सकती हैं.
शनिवार के दिन शनि स्तोत्र का 11 बार करें पाठ
शनिवार के दिन अगर 11 बार शनि स्तोत्र का पाठ करें तो जरूरी कार्यों में आ रही बाधाएं खत्म होंगी. घर की नकारात्मकता दूर होंगी. शनिदेव का आशीर्वाद से जातक को मिलता है. शनिवार को सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करें और शनिदेव की पूजाकर शनि स्तोत्र का पाठ करें. शाम के समय प्रदोष काल में भी अगर शनि स्तोत्र का 11 बार पाठ करें तो विशेष लाभ प्राप्त होगा.
शनिवार के दिन धन का दान
शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मी को अगर धन का दान करें को यह अति शुभ होगा. इस उपाय तो करने से धन संबंधी समस्याओं से पार पा सकते हैं. धन का दान करने से आपका भाग्य खुल जाएगा और कारोबार में कामयाबी पा सकेंगे. इस उपाय को शनिवार के दिन करने से घर में हमेशा सुख-समृद्धि बनी रहेगी.
