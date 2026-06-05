Shaniwar ke Upay: शनिवार का दिन बनेगा बेहतर और संघर्ष के दिन होंगे खत्म, शनि देव की पूजा कर इन 5 मंत्रों का करें जाप!

Shaniwar ke Upay in Hindi: शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है. इस दिन शनि मंदिर जातक पूजा उपासना करने व शनि देव के कुछ प्रभावशाली मंत्रों का जाप करनेसे जीवन के संघर्ष कम हो सकते हैं. आइए जानें शनि देव के मंत्र और शनि देव की पूजा के नियम क्या हैं.
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Saturday Shani Mantra And Puja Rules: शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है जो न्याय और कर्मफल के कारक माने जाते हैं. मान्यता है कि शनिदेव ही है जो व्यक्ति के कर्मों का फल देते हैं. अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का दंड शनि देव ही समय-समय पर देते हैं. ऐसे में जरूरी है कि शनि देव का प्रभाव हमारे जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़े ताकि जीवन के संघर्ष कम हो सकते हैं क्योंकि शनि देव की क्रूर दृष्टि जब किसी पर पड़ती है तो उसके जीवन में अनेक परेशानिया आती है. ऐसी स्थिति में शनि देव कृपा से ही जीवन में आगे की ओर बढ़ा जा सकता है. इसके लिए शनिवार के दिन शनिदेव के कुछ प्रभावशाली मंत्रों का जाप कर सकते हैं और शनि देव की पूजा के नियमों का पालन कर सकते हैं. आइए शनि मंत्र और उसके फायदे जानें.
शनिवार की सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि कर शनि मंदिर जाएं. शनि देव की पूजा घर में कभी न करें. शनि देव की पूजा काले, नीले, बैंगनी जैसे गहरे रंग के कपड़े पहनकर करें. शनि मंदिर में शनिदेव को नीले फूल चढ़ाएं. अब शनिदेव के सामने कुश के आसन पर बैठ जाएं व मंत्र जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और जीवन के संघर्ष खत्म होंगे. सोच में सकारात्मकता आएगी.
शनि बीज मंत्र क्या है?
ज्योतिष में इस मंत्र को अति प्रभावशाली कहा गया है जिसका जाप हर शनिवार को शनि देव की पूजा के समय करना चाहिए.
'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः.'
यह शनिदेव के प्रमुख मंत्रों में गिना जाता है जिसके जाप से मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
'ॐ नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्
छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्'
इस मंत्र के जाप से शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. मन एकाग्र होता है.
'ॐ भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोदयात्.'
इस मंत्र का जाप जो भी जातक श्रद्धापूर्वक करता है उसके जीवन के सभी दुखों का नाश होने लगता है और सुख-समृद्धि बढ़ती है.
'ध्वजिनी धामिनी चैव कंकाली कलहप्रिया।
कंकटी कलही चाथ तुरंगी महिषी अजा।।
शनेर्नामानि पत्नीनामेतानि संजपन् पुमान्।
दुःखानि नाशयेत्यत्र सौभाग्यमेधते सुखम्।।'
इस प्रसिद्ध शनि मंत्र का जाप करने से शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं और अपनी क्रूर दृष्टि का प्रभाव कम कर देते हैं.
'ॐ शं शनैश्चराय नमः.'
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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