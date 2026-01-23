Advertisement
Shaniwar Ke Upay: शनिवार के दिन कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, पाना है क्रूर दृष्टि से राहत तो जानें राशि अनुसार उपाय

Shaniwar Ke Upay: शनिवार के दिन किन उपायों को करके शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है और शनिदेव की क्रूर दृष्टि के प्रभाव को कम किया जा सकता है, इसी के बारे में हम इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 23, 2026, 09:07 PM IST
Shaniwar ke upay

Saniwar Ke Upay In Hindi: शनिदेव की जब क्रूर दृष्टि किसी जातक पर पड़ती है तो उसके एक एक कर्मों का हिसाब होता है. हालांकि शनिदेव की क्रूर दृष्टि या उनके न्याय से कोई बच नहीं पाया है लेकिन कुछ उपाय कर शनि दोष या क्रूर दृष्टि के प्रभाव को दूर किया जा सकता है. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि राशि अनुसार कौन से उपाय कर शनिदेव को प्रसन्न किए जा सकते हैं. यहां हम शनिवार के उपाय के बारे में हम विस्तार से जानेंगे.

शनिवार को करें राशि अनुसार उपाय-

  • मेष राशि- शनिवार को सवा 5 रत्ती का नीलम या उपरत्न सोना, चांदी या तांबा धातु की अंगूठी में अभिमंत्रित कर पहने. कष्ट दूर होंगे.

  • वृषभ राशि- शनिवार को दूध से महादेव का अभिषेक करें. आर्थिक तंगी दूर होगी. मां दुर्गा की उपासना करें. शनिदेव प्रसन्न होंगे.

  • मिथुन राशि- शनिवार को 7 प्रकार के अनाज व दालों को मिलाकर पक्षियों दाना डालें. इससे शनि की क्रूर दृष्टि से राहत मिलेगी.

  • कर्क राशि- शनिवार को शनिदेव के इन 10 नामों के मंत्र का जाप करें और पूजा आदि करें. 

कोणस्थ पिंगलो बभ्रु: कृष्णो रौद्रोन्तको यम:।
सौरि: शनैश्चरो मंद: पिप्पलादेन संस्तुत:।।

  • सिंह राशि- काली गाय के मस्तक पर रोली लगाएं, सींगों में  कलावा बांधें, आरती करें. गाय की परिक्रमा कर बूंदी के 4 लड्डू खिलाएं.

  • कन्या राशि- चींटियों को आटा डालें. शनि के तंत्रोक्त, वैदिक मंत्रों के 23,000 जाप से लाभ होगा. मंत्र है- ॐ प्रां प्रीं स: शनैश्चराय नम:

  • तुला राशि - गरीबों की मदद करें. कंबल और छाता दान करें. कमजोर व्यक्ति का अपमान न करें. कुष्ठ रोगियों की देखभाल करें.

  • वृश्चिक राशि-  शनिवार को शनिदेव की प्रतिमा के सामने बैठें और पूजा करें. पंचोपचार विधि से पूजा करने का लाभ होगा.

  • धनु राशि- हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. शनिदोष दूर होगा. हनुमानजी को बूंदी के लड्डू का भोग भी चढ़ाएं.

  • मकर राशि- शनिवार को शमी वृक्ष की पूजा करें. विद्वान से अभिमंत्रित करवाकर अपनी बादू पर काले धागे बांधे. समस्याएं दूर होंगी.

  • कुंभ राशि- शनिवार को बंदर और काले कुत्ते को लड्डू का भोग कराएं. इससे शनि का कुप्रभाव दूर होगा.

  • मीन राशि- शनिवार को चोकरयुक्त आटे की 2 रोटी पर तेल लगाए और थोड़ा  मिष्ठान्न रखकर काली गाय और काले कुत्ते को खिलाएं.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

