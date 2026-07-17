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Shaniwar Ke Upay: बिना किसी की नजर में आए शनिवार को कर लें ये अचूक उपाय, दरिद्रता और संघर्षों का होगा अंत!

Shaniwar Ke Upay: शनिवार के दिन शनि देव से जुड़ कुछ विशेष धार्मिक उपायों को करने से जीवन से पैसों की तंगी दूर होती है और धीरे-धीरे संघर्ष भी कम होने लगते हैं. आइए शनिवार के कुछ प्रभावशाली उपायों के बारे में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 17, 2026, 09:18 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:18 PM IST
Shaniwar Ke Upay: बिना किसी की नजर में आए शनिवार को कर लें ये अचूक उपाय, दरिद्रता और संघर्षों का होगा अंत!

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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