/Shaniwar Ke Upay: बिना किसी की नजर में आए शनिवार को कर लें ये अचूक उपाय, दरिद्रता और संघर्षों का होगा अंत!

शनिवार का दिन शनिदेव की उपासना के लिए समर्पित है. इस दिन जो भी जातक शनि देव की पूजा करने के बाद अगर कुछ विशेष उपायों को करें तो उसके जीवन की परेशानियों का अंत हो सकता है और कर्मों उचिक फल प्राप्त होता है. शनिवार के दिन सच्चे मन से शनि देव की पूजा करें और कुछ अचूक उपाय बिना किसी की नजर में आए कर लें. इससे दरिद्रता का नाश तो होगा ही साथ ही जीवन में सुख-शांति आएगी. संघर्ष कम होंगे और सफलता के रास्ते खुलेंगे.
शनिवार के दिन कुछ विशेष उपायों को करने से जीवन की परेशानियां दूर होने लगती है. आइए ऐसे उपायों के बारे में जानें जिन्हें बिना किसी की नजर में आए करने से जीवन के संकटों का नाश होता है. धन संबंधी समस्याओं का अंत होने लगता है और संघर्ष खत्म होने लगते हैं.
आर्थिक परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और शनि के प्रकोप से मेहनत के बाद भी शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो शनिवार की शाम को शनि मंदिर जातक शनि देव की उपासना करें. इसके बात बिना किसी की नजर में एक एक कटोरी में सरसों का तेल लें और उसमें अपना चेहरा देखें. अब उस तेल को कटोरे समेत शनि देव को चढ़ा दें यानी तेल से भरे कटोरे को शनि देव के चरणों में रख दें. अब शनि देव के चरणों में बैठकर शनि चालीसा का पाठ करें. ऐसा करने से शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं.
शनिवार के दिन किसी सुनसान जगह पर लगे पीपल के पेड़ की पूजा करें. सुबह के समय चुपचाप घर से निकल जाएं और पीपल के पेड़ के पास जाकर प्रणाम करें. अब पीपल के पेड़ में दूध मिश्रित जल अर्पित करें. इसी तरह शाम के समय बिना किसी की नजर में आए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीया जलाएं और फिर पांच बार पेड़ की परिक्रमा करें. धन संबंधी संकट को नाश होगा और रुकी हुई सफलता प्राप्त होगी.
शनिवार की शाम को बिना किसी को बताए शनि मंदिर जाएं और शनि देव की आंखों में बिना देखे पूजा करें. इसके बाद शनि देव के सामने बैठकर दशरथ कृत शनि स्तोत्र या शनि चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. इसके बाद शनि देव को काले तिल और नीले फूल चढ़ाएं. इस आसान से उपाय में शनि देव की ढैय्या व साढ़ेसाती के अशुभ प्रभाव को करने की शक्ति होती है. जीवन के संघर्षों का अंत होता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)