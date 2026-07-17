/Shaniwar Ke Upay: बिना किसी की नजर में आए शनिवार को कर लें ये अचूक उपाय, दरिद्रता और संघर्षों का होगा अंत!

आर्थिक परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और शनि के प्रकोप से मेहनत के बाद भी शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो शनिवार की शाम को शनि मंदिर जातक शनि देव की उपासना करें. इसके बात बिना किसी की नजर में एक एक कटोरी में सरसों का तेल लें और उसमें अपना चेहरा देखें. अब उस तेल को कटोरे समेत शनि देव को चढ़ा दें यानी तेल से भरे कटोरे को शनि देव के चरणों में रख दें. अब शनि देव के चरणों में बैठकर शनि चालीसा का पाठ करें. ऐसा करने से शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं.