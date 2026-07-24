/Shaniwar Ke Upay: शनि दोष से लेकर जीवन की परेशानियों का होगा अंत, शनिवार को करें पीपल के पेड़ से जुड़े अचूक उपाय!

Shaniwar Ke Upay: पीपल के पेड़ की पूजा का विधान सनातन धर्म में अति महत्वपूर्ण माना जाता है. इस पेड़ को पवित्र और देवताओं के वास स्थल के रूप में भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी पीपल के पेड़ में वास करते हैं. साथ ही जब शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं. शनिवार को पीपल के पेड़ से जुड़े कुछ प्रभावशाली उपाय करने से शनि दोष से भी मुक्ति मिल सकती है और जीवन में शांति आ सकती है.