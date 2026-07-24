/Shaniwar Ke Upay: शनि दोष से लेकर जीवन की परेशानियों का होगा अंत, शनिवार को करें पीपल के पेड़ से जुड़े अचूक उपाय!

Shaniwar Ke Upay: पीपल के पेड़ की पूजा का विधान सनातन धर्म में अति महत्वपूर्ण माना जाता है. इस पेड़ को पवित्र और देवताओं के वास स्थल के रूप में भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी पीपल के पेड़ में वास करते हैं. साथ ही जब शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं. शनिवार को पीपल के पेड़ से जुड़े कुछ प्रभावशाली उपाय करने से शनि दोष से भी मुक्ति मिल सकती है और जीवन में शांति आ सकती है.
शनि दोष का प्रभाव जिस भी व्यक्ति की कुंडली में होता है, उसके जीवन में संघर्ष और कष्ट बढ़ जाते हैं ऐसे में आइए जानें शनिवार को पीपल के पेड़ से जुड़े कौन से उपाय करें ताकि दुखों का नाश हो और सुख में वृद्धि हो पाए. साथ ही शुभ और सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सके.
शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं. जल में थोड़ा से गंगाजल चढ़ा दें तो यह और भी अधिक शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है. इस उपाय से शनि देव अति प्रसन्न हो सकते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर कर सकते हैं.
शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. दीपक सरसों के तेल से ही जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें. इस आसान उपाय को करने से जीवन में स्थिरता आएगी.
शनिवार के दिन अगर पीपल के वृक्ष की सात बार परिक्रमा करते हुए शनि मंत्र को दोहराएं तो यह अति प्रभावशाली उपाय हो सकता है. यह मंत्र है- "ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः". शनि दोष के कारण होने वाले कष्टों का नाश होगा.
शनिवार के दिन पीपल के पर काले तिल, काला कपड़ा और सरसों का तेल अर्पित करें. इस एक उपाय से गुस्से में कमी आएगी और सफलता के रास्ते खुलेंगे.
पीपल के पेड़ के नीचे अगर शनिवार के दिन गुड़ और चने का भोग चढ़ाएं और फिर इस भोग तो प्रसाद के रूप में कौओं, कुत्तों या गरीबों में चढ़ा दें तो शनि दोष से मुक्ति मिल सकती है. सौभाग्य और धन में बढ़ोतरी हो सकती है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)