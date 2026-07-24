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Shaniwar Ke Upay: शनि दोष से लेकर जीवन की परेशानियों का होगा अंत, शनिवार को करें पीपल के पेड़ से जुड़े अचूक उपाय!

Shaniwar Ke Upay: शास्त्रों के अनुसार शनिवार के दिन शनि देव की पूजा कर कुछ विशेष उपाय करें तो शनि दोष व संघर्षों से मुक्ति मिल सकती है. आइए शनिवार को किए जाने वाले पीपल के पेड़ से जुड़े कुछ खास उपाय के बारे में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 24, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:09 PM IST
Shaniwar Ke Upay: शनि दोष से लेकर जीवन की परेशानियों का होगा अंत, शनिवार को करें पीपल के पेड़ से जुड़े अचूक उपाय!

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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