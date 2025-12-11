क्या महिलाएं बजा सकती हैं शंख, क्या यह बुरी आत्माओं को दूर भागता है? ज्योतिषाचार्य से जानिए ऐसे ही सवालों के जवाब!

Advertisement
Can Women Blow Shankh: हिंदू धर्म में पूजा के समय घर या मंदिर में शंख बजाने से बहुत शुभ माना जाता है. हालांकि, शंख बजाने के भी से जुड़े नियम और मान्यताएं हैं. कुथ सवाल भी हैं जैसे स्त्रियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं. आइए इस बारे में ज्योतिषाचार्य से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 11, 2025, 01:53 PM IST
Shankh Astrology
Shankh Astrology

Kya Mahila Shankh Baja Sakti Hai: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सनातन धर्म की पूजा या मांगलिक आयोजनों में शंख बजाने का बहुत महत्व है. शंख को अति पवित्र माना गया है. जिस घर में पूजा करते समय शंख बजाया जाता है उस घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है. घर में सुख-शांति आती है और ऐसे घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है. हालांकि शंख बजाने को लेकर कई प्रश्न लोगों के मन में उठते हैं. जैसे महिलाओं को शंख बजाना चाहिए या नहीं, शंख बजाने का क्या बुरी आत्माओं से कोई संबंध है या शंख बजाने का कोई लाभ होता है या नहीं. इस कड़ी में हम शंख से जुड़े कई सवालों के जवाब जानेंगे. तो आइए ज्योतिषाचार्य अनामिका सिंह से जानें महिलाओं को शंख बजाना चाहिए या नहीं, शंख के बारे में धर्मशास्त्र क्या कहते हैं और शंख बजाने के क्या फायदे हैं.

क्या महिलाओं को शंख बजाना चाहिए?
ज्योतिषाचार्य अनामिका सिंह के अनुसार हां महिलाओं के शंख बजाने पर किसी भी प्राचीन धर्मशास्त्र में कभी भी कोई निषेध नहीं है. इसलिए स्त्रियों द्वारा शंख बजाने का प्रतिबंध लोकमान्यता है, शास्त्रीय आदेश नहीं.

महिला और शंख के गहरे संबंध के कुछ प्रमाण मिलते हैं
-देवी लक्ष्मी का शंखः लक्ष्मी स्वयं संखधारिणी कहलाती हैं
"श‌ङ्खपद्मधरां देवी.. लक्ष्मी स्तुति
ध्यान दें कि अगर यदि देवी स्वयं शंख धारण करती हैं तो स्त्री द्वारा शंख बजाना पूर्णतः वैध और शुभ है.

-देवी दुर्गा के हाथ में शंख
दुर्गा सप्तशती में कई स्थानों पर उनके हाथ में शंख का उल्लेख है.
"शङ्खचक्रगदाधारां...
शक्ति स्वयं शंख धारण करती है इसका अर्थ है शंख स्त्री-ऊर्जा का भी प्रतीक है.

कुछ राज्यों में स्त्रियों द्वारा शंख बजाने का उदाहरण मिलता है-
राजस्थानी परंपरा- युद्ध प्रारंभ होने से पहले रानियों शंख-नाद करती थी.
आधुनिक शास्तीय पूजा में हजारों महिलाएँ शंख बजाती है
केरल के मंदिरों में
बंगाल की दुर्गा पूजा में
उड़ीसा के जगन्नाथ परंपरा में
असम की शक्ति पूजा में
महाराष्ट्र और गुजरात में नवरात्रि
धर्मशास्त्रों में महिलाओं के लिए अलग निषेध नहीं नियम सभी के लिए समान हैं. लेकिन शारीरिक और ऊर्जात्मक कारणों से कुछ स्थितियाँ महिलाओं के लिए विशेष रूप से लागू होती है. स्त्री को शंख न बजाने का शास्त्रीय आधार शून्य है.

महत्वपूर्ण बातः धर्मशास्त्रों में महिलाओं के लिए अलग निषेध नहीं- नियम सभी के लिए समान हैं. लेकिन शारीरिक और ऊर्जात्मक कारणों से कुछ स्थितियाँ महिलाओं के लिए विशेष रूप से लागू होती हैं.
1. ऋतु-काल / मासिक धर्म
शंख का मुख्य कार्य है- प्राण को ऊपर उठाना (उद्गम-प्रवृत्ति) लेकिन ऋतु-काल में स्त्री की ऊर्जा "अपान वायु" होती है नीचे की ओर. इस समय शंख बजाना अपान को उल्टा मोड़ सकता है, दर्द बढ़ा सकता है, ऊर्जा असंतुलित कर सकता है. इसलिए आयुर्वेद + तंत्र दोनों कहते हैं कि प्राण-वर्धक साधना (शंख, प्राणायाम, बीज-नाद) इस समय न करें. निषेध का कारण धार्मिक नहीं - ऊर्जात्मक (Pranic) है.

2. गर्भावस्था के पहले तीन महीने
पहले 3 महीनों में गर्भ अत्यंत संवेदनशील होता है. शंख की ध्वनि की तीव्र कम्पनः नाभि-स्थान को सक्रिय करती है. उदर-पेशियों में खिंचाव लाती है, थकान बढ़ा सकती है. शास्त्र इसे वर्जित नहीं कहते, पर आयुर्वेदिक मत और तांत्रिक शारीरिक ऊर्जा-विज्ञान इसकी सलाह नहीं देते.  फिर यह मनाही की कल्पना कहाँ से आई? यह शास्त्र से नहीं, बल्किः लोक-परंपरा कुछ गाँवों और क्षेत्रों में यह माना गया कि शंख केवल पुरुष बजाएँ. यह धार्मिक नहीं- सामाजिक परंपरा है. शंख को युद्ध-नाद माना गया प्राचीन समय में युद्ध के लिए शंख फूंका जाता था, और योद्धा पुरुष होते थे. इससे भ्रम पैदा हुआ कि शंख "पुरुष-कार्य" है.

गलत व्याख्या
कई लोग मानते हैं कि स्त्री की "शांत" ऊर्जा और शंख की "अग्निमय" ऊर्जा में विरोध है -लेकिन यह वैदिक रूप से गलत है.

धर्मशास्त्र शंख बजाने के बारे में क्या कहते हैं?
ज्योतिषाचार्य अनामिका सिंह के अनुसार शंख के बारे में सबसे महत्वपूर्ण कथन विष्णु पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण और तंत्रागमों में आते हैं. 

विष्णु पुराण- शंख का दिव्य स्वरूप
"शङ्‌खचैवाभवत् तस्य देवतानां शुभप्रद -
अर्थ: शंख देवताओं के लिए शुभता प्रदान करने वाला है. 

पदद्म पुराण- शंख का पवित्र कम्पन
"श‌ङ्खनादं विभ्रनाशं सर्वपापप्रणाशनम्"
अर्थ: शंख का नाद विश्नों को नष्ट करता है और पाप-वासनाओं को शांत करता है.

शिव पुराण- नकारात्मक ऊर्जा का ध्वंस
"शङखध्वनिः पावनः प्रोक्तो दैत्यदर्यविनाशनः
अर्थ: शंख का ध्वनि दैत्य (असुर-भाव, तमस, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है. तंत्र-सार / आगम
पूजा शुरू करने से पहले शंख के तीन नाद को अनिवार्य कहा गया:

पूजा शुरू करने से पहले शंख के तीन नाद को अनिवार्य बताया गया है
1. देव-आवाहन के लिए.
2. वातावरण-शुद्धि के लिए.
3. चकोदय (ऊर्जा सक्रियता) के लिए.

क्या शंख बजाने से बुरी आत्माएं दूर भागती हैं?
ज्योतिषाचार्य अनामिका सिंह के अनुसार इस बारे में शास्त्र कहते हैं कि शंख बजाने से नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आतीं.
आधारः
1. शिव पुराण में उल्लिखित शंख नाद दैत्य-दर्य-विनाशक है.
2. तंत्रागम- शंख का नाद भूत-प्रेत बाधा के निवारण के लिए प्रयोग होता है.
3. गरुड़ पुराण- शंख ध्वनि से सूक्ष्म लोक की असंतुलित ऊर्जा नष्ट होती है.

शंख बजाने के फायदे

  • शंख बजानें से नाड़ी-शुद्धि होती है. शंख की कम्पन मस्तिष्क के दोनों गोलार्थों में समता लाती है.

  • घर की ऊर्जा तेज होती है. शंख का नाद

  • उत्तर-पूर्व (ईशान) पूर्व में फैलकर सौर-आकर्षण बढ़ाता है. यह घर में सूर्य और विष्णु ऊर्जा को सक्रिय करता है.

  • भय, अवसाद, नकारात्मकता समाप्त होती भैरव तंत्र में कहा है: "नादो देवस्वरूप शंख का नाद मनोवैज्ञानिक रूप से भय का नाश करता है.

  • पाचन शक्ति और नाभि-संतुलन बढ़ता है. नाभि-मंडल पर कंपन पड़ने से पाचन सुधरता, गैस, ऐसिडिटी कम होती. मणिपुर बक मजबूत होता.

अस्वीकरण (Disclaimer): प्रस्तुत विचार व्यक्तिगत आध्ययन एवं समझ के अनुसार हैं.

