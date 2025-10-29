Advertisement
trendingNow12980222
Hindi Newsधर्म

घर में रखते हैं शंख? तो ज्योतिष के इन नियमों का जरूर रखें ध्यान, भगवान विष्णु रहेंगे मेहरबान

Shankh Kaise Rakhen: पूजा-पाठ के दौरान शंख बजाने की परंपरा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर घर में शंख है तो किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 29, 2025, 05:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर में रखते हैं शंख? तो ज्योतिष के इन नियमों का जरूर रखें ध्यान, भगवान विष्णु रहेंगे मेहरबान

Conch Astro Tips: हिंदू धर्म में शंख को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी. जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तो उससे 14 रत्न निकले थे, जिनमें से एक शंख भी था. इसी मंथन से मां लक्ष्मी का भी प्रकट होना हुआ था. इसीलिए शंख को लक्ष्मीजी का प्रतीक माना जाता है और माना जाता है कि जिस घर में शंख होता है, वहां धन-समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है. लेकिन शंख को घर में रखने और उपयोग करने से जुड़े कुछ नियम हैं. अगर इन नियमों का सही पालन किया जाए, तो माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है. आइए जानते हैं शंख से जुड़े जरूरी नियम.

शंख को हमेशा पूजा घर में ही रखें

शंख को घर के किसी भी कोने में नहीं, बल्कि पूजा स्थान पर रखना सबसे शुभ माना जाता है. इसे भगवान विष्णु या मां लक्ष्मी के समीप रखें। शंख को लाल या पीले कपड़े पर रखकर ढक दें, ताकि उसमें धूल या अशुद्धि न जाए। शंख को हमेशा साफ-सुथरे स्थान पर ही रखना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

शंख बजाने के बाद शुद्ध करना न भूलें

हर बार शंख बजाने के बाद उसे गंगाजल और पानी के मिश्रण से अवश्य शुद्ध करें. एक कटोरे में गंगाजल डालकर उसमें शंख को डुबोएं, फिर साफ कपड़े से पोंछकर सूखा लें. यह काम शंख की पवित्रता बनाए रखती है और उसकी ऊर्जा शुद्ध रहती है.

शंख को कभी जमीन पर न रखें

शास्त्रों के अनुसार, शंख को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है. ऐसा करने से देवी लक्ष्मी का अपमान होता है. इसे हमेशा किसी साफ कपड़े पर रखें और सफाई के बाद अच्छे से सुखाकर ही अपने स्थान पर स्थापित करें.

शंख का मुख ऊपर की ओर रखें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, शंख को हमेशा उसका मुख ऊपर की ओर रखकर ही रखना चाहिए. इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में फैलती है और वातावरण शांत व पवित्र बना रहता है. शंख में जल भरकर रखना उचित नहीं माना जाता.

शंख रखने की सही दिशा

शंख को घर के पूजा स्थान में पूर्व या उत्तर-पश्चिम दिशा में रखना शुभ होता है. ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन-संपदा का प्रवाह बना रहता है.

धन प्राप्ति के लिए शंख का उपाय

अगर आप आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो प्रतिदिन पूजा के बाद शंख में गंगाजल भरकर पूरे घर में छिड़कें. इसके बाद मां लक्ष्मी से धन लाभ और समृद्धि की कामना करें. यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और सौभाग्य के द्वार खोलता है.

बिना कारण शंख न बजाएं

शंख बजाना शुभ होता है, लेकिन इसे केवल पूजा या धार्मिक अनुष्ठान के समय ही बजाना चाहिए. बिना वजह शंख बजाने से घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. शंख की ध्वनि से वातावरण की शुद्धि होती है और सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

shankh tips

Trending news

'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
Narendra Modi
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
earthquake news in hindi
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
Shivangi Singh
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
shagun parihar
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
launching pads
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
Sanae Takaichi
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
Bengaluru
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
india china news
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
Cyclone Montha
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
PIB
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ