Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन 5 चीजों का दान कर पा सकते हैं देवी लक्ष्मी की कृपा, हीरे जैसा चमक जाएगी किस्मत!

Sharad Purnima 2025 Daan Upay: सनातन धर्म में शरद पूर्णमा का विशेष महत्व है. शरद पूर्णमा पर्व पर धन और भौतिक सुख की देवी मां लक्ष्मी व भगवान विष्णु के साथ ही चंद्रदेव की विशेष पूजा आराधना की जाती है. इस साल शरद पूर्णमा पर्व 6 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. इस पवित्र मौके पर अगर कुछ विशेष और चीजों का दान जरूरतमंदों में करें तो इससे जीवन में की सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं. मानसिक शांति मिल सकती है और धन संबंधी संकटों का निवारण हो सकता है. आइए जानें कि शरद पूर्णिमा पर्व भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा करने के बाद किन 5 चीजों का दान कर सकते हैं और इन वस्तुओं के दान का क्या लाभ होता है.

शरद पूर्णिमा पर दीपदान करें

शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर अगर पवित्र मन से दीपदान करें तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है है घर में हमेशा मंगल हो मंगल होता है. ऐसे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर के लोई सुकून में जीवन बीतते है. दीप दान करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और धन की कभी कमी नहीं होती है. आप अपने पास के किसी मंदिर में दीपदान कर सकते हैं और अगर ऐसा नहीं कर प रहे है तो आप किसी पवित्र नदी या सरोवर में भी दीये जलाकर प्रवाहित कर सकते हैं.

शरद पूर्णिमा पर दूध या दूध की सामग्री का दान करें

शरद पूर्णिमा पर्व पर चंद्र देव का विशेष महत्व है ऐसे में चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए आप दूध या दूध से बनी सामग्री जैसे खीर, दही या छाछ आदि का दान कर सकते है. इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर्व पर गरीबों और जरूरतमंदों को आप सफेद वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं. ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी और मानसिक तनाव दूर होगा. घर के सदस्यों की आपसे तालमेल बढ़ेगी और प्यार बढ़ेगा.

शरद पूर्णिमा पर जरूरतमंदों में सफेद वस्त्र का दान करें

शरद पूर्णिमा पर्व पर अगर जरूरतमंदों में सफेद वस्त्र या उनकी जरूरत के मुताबिक कंबल आदि का दान करें तो जीवन के कष्टों से उबरने के रास्ते खुलने लगेंगे और कोई भी परेशानी आपको छू नहीं पाएगी. मां लक्ष्मी आपके इस महादान से अति प्रसन्न होंगी और घर में धन की कमी नहीं होने देंगी.

शरद पूर्णिमा पर चांदी के वस्तु का दान करें

ज्योतिष में चांदी रत्न के स्वामी चंद्रमा को मन गया है ऐसे में अगर शरद पूर्णिमा पर्व पर किसी ब्राह्मण को या किसी बहुत अधिक जरूरतमंद को चांदी के पात्र या चांदी का सिक्का दान करें तो चंद्रमा संबंधी सभी दिक्कतों का अंत होगा और घर के सदस्यों में चल रहा मनमुटाव दूर होड. धन की बर्बादी नहीं होगी और माता की सेहत दिनोदिन अच्छी होती जाएगी.

शरद पूर्णिमा पर चावल का दान करें

शरद पूर्णिमा पर्व पर जिस घर का अखियां चावल का दान करता है उसके परिवार वाले उसका पूरा सामान करते है और घर के सभी सदस्यों की मानसिक शांति प्राप्त होती है. चावल का दान करने से चंद्रदेव की कृपा घर पर बनी रहती है. घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है. ऐसे घर में अन्न का भंडार कभी खाली नहीं होता.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

