Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर खाना चाहते हैं अमृत वाली खीर, जान लें शुभ मुहूर्त और अमृतवर्षा का समय

Sharad Purnima 2025 Amrit Kheer: हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष स्थान है. इस दिन कोजागर व्रत भी कहा जाता है. मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं के साथ आकाश में उदित होता है और अपनी चांदनी के माध्यम से पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है. यह रात्रि सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल शरद पूर्णिमा कब है, अमृत वर्षा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और अमृत वाली खीर खाने के क्या फायदे हैं.

शरद पूर्णिमा 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त

तिथि- सोमवार, 6 अक्टूबर 2025

पूर्णिमा तिथि आरंभ- 6 अक्टूबर 2025, दोपहर 12:23 बजे

पूर्णिमा तिथि समाप्त- 7 अक्टूबर 2025, सुबह 09:16 बजे

शरद पूर्णिमा की खीर का महत्व

मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें औषधीय गुणों से युक्त होती हैं. खीर को चांदी के पात्र में बनाकर चांदनी में रखने से उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है. इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और व्यक्ति निरोगी बना रहता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था और भगवान श्रीकृष्ण ने वृंदावन में गोपियों संग रासलीला की थी.

अमृत वाली खीर खाने के लाभ

दशहरे से शरद पूर्णिमा तक प्रतिदिन चंद्रमा को देखने से दृष्टि में सुधार होता है. सुस्त और थके हुए लोग इस खीर के सेवन से ऊर्जावान हो जाते हैं. इसके अलावा अमृत वाली खीर अस्थमा, त्वचा रोग, हृदय और फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं में लाभदायक होती है. शरद पूर्णिमा की रात जप, तप और ध्यान करने से मन स्थिर होता है और साधना सफल होती है. अविवाहित कन्याएं यदि इस दिन भगवान शिव, सूर्य और चंद्रमा की पूजा करती हैं तो मनचाहा वर प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है. पौराणिक मान्यता है कि चांदनी की किरणें गर्भ को पुष्ट करती हैं और शिशु स्वस्थ होता है.

