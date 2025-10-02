Advertisement
trendingNow12944791
Hindi Newsधर्म

शरद पूर्णिमा कब है, 6 या 7 अक्‍टूबर 2025? सही तारीख के साथ जानें चांद की पूजा का समय

Sharad Purnima 2025 Date: शरद पूर्णिमा का चांद अद्भुत होता है और यह पूर्णिमा हिंदू धर्म में बहुत महत्‍वपूर्ण मानी गई है. शरद पूर्णिमा की रात चंद्र देव, भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा की जाती है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 02, 2025, 12:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शरद पूर्णिमा कब है, 6 या 7 अक्‍टूबर 2025? सही तारीख के साथ जानें चांद की पूजा का समय

Sharad Purnima 2025 kab Hai: सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का दिन बहुत खास होता है. मान्‍यता है कि इसी दिन धन की देवी मां लक्ष्‍मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं. इसलिए मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करने के लिए और उनकी पूजा करने के लिए शरद पूर्णिमा का दिन बहुत खास होता है. साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है इसलिए इस दिन चांद की भी विशेष पूजा की जाती है. मान्‍यता है कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसता है. जानिए इस साल शरद पूर्णिमा कब है और किस समय कोजागिरी पूजा की जाएगी. 

यह भी पढ़ें: सबसे ज्‍यादा शातिर और चालाक होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, गिरगिट की तरह बदलते हैं रंग, कभी दे देते हैं धोखा

शरद पूर्णिमा 2025 

Add Zee News as a Preferred Source

अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं. पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 06 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:23 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन 07 अक्टूबर 2025 को प्रात:काल 09:16 बजे तक रहेगी. चूंकि शरद पूर्णिमा की पूजा रात में की जाती है इसलिए 6 अक्‍टूबर को शरद पूर्णिमा या कोजागिरी पूर्णिमा मनाई जाएगी. 

शरद पूर्णिमा 2025 कोजागिरी पूजा मुहूर्त 

शरद पूर्णिमा जिसे कोजागर पूजा या कोजिगिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. महाराष्‍ट्र समेत कुछ दक्षिण भारतीय राज्‍यों में इसे कोजागिरी पूर्णिमा ही कहते हैं. इस साल शरद पूर्णिमा की रात को पूजा का शुभ मुहूर्त 6 अक्टूबर 2025 की रात 11:45 बजे से लेकर देर रात 12:34 बजे तक रहेगा. यानी कि पूजा के लिए केवल 49 मिनट का समय ही मिलेगा. वहीं शरद पूर्णिमा का चंद्रोदय 6 अक्टूबर 2025 को शाम 05:27 बजे रहेगा. 

यह भी पढ़ें: एकादशी कब है? जागने से पहले अक्‍टूबर में इस दिन अंगड़ाई लेंगे भगवान विष्‍णु

शरद पूर्णिमा पूजा 

शरद पूर्णिमा की सुबह जल्‍दी उठकर स्‍नान करें, यदि व्रत करते हैं तो भगवान विष्‍णु और मां लक्ष्‍मी का स्‍मरण करके व्रत का संकल्‍प लें. फिर विधि-विधान से भगवान श्रीहरि विष्‍णु, लक्ष्‍मी माता और चंद्र देव की पूजा करें. रात को चंद्र देव को अर्घ्‍य दें. इसके लिए लोटे में अक्षत, सफेद पुष्प, दूध आदि डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें. रात को शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी की पूजा करें. चंद्रमा की रोशनी में खीर रखें और अगले दिन उसका प्रसाद ग्रहण करें. 

ऐसा करने से जीवन में अपार सुख-समृद्धि आती है. घर में बरकत रहती है. सौभाग्‍य बढ़ता है. साथ ही बीमारियां दूर होती हैं. 

यह भी पढ़ें: दिवाला निकाल देगी दिवाली, गलती से भी घर-दफ्तर में ना करवाएं ये कलर, भयंकर वास्‍तु दोष होगा पैदा

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Sharad Purnima 2025

Trending news

मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
Mallikarjun Kharge
मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे...हथियारों की पूजा कर राजनाथ की पाकिस्तान को चेतावनी
india pakistan news
इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे...हथियारों की पूजा कर राजनाथ की पाकिस्तान को चेतावनी
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
RSS 100 Years
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
Karur Stampede
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
Mohan Bhagwat
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
rani durgavati queen of gond dynasty
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Mohan Bhagwat
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
;