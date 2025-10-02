Sharad Purnima 2025 kab Hai: सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का दिन बहुत खास होता है. मान्‍यता है कि इसी दिन धन की देवी मां लक्ष्‍मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं. इसलिए मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करने के लिए और उनकी पूजा करने के लिए शरद पूर्णिमा का दिन बहुत खास होता है. साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है इसलिए इस दिन चांद की भी विशेष पूजा की जाती है. मान्‍यता है कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसता है. जानिए इस साल शरद पूर्णिमा कब है और किस समय कोजागिरी पूजा की जाएगी.

शरद पूर्णिमा 2025

अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं. पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 06 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:23 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन 07 अक्टूबर 2025 को प्रात:काल 09:16 बजे तक रहेगी. चूंकि शरद पूर्णिमा की पूजा रात में की जाती है इसलिए 6 अक्‍टूबर को शरद पूर्णिमा या कोजागिरी पूर्णिमा मनाई जाएगी.

शरद पूर्णिमा 2025 कोजागिरी पूजा मुहूर्त

शरद पूर्णिमा जिसे कोजागर पूजा या कोजिगिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. महाराष्‍ट्र समेत कुछ दक्षिण भारतीय राज्‍यों में इसे कोजागिरी पूर्णिमा ही कहते हैं. इस साल शरद पूर्णिमा की रात को पूजा का शुभ मुहूर्त 6 अक्टूबर 2025 की रात 11:45 बजे से लेकर देर रात 12:34 बजे तक रहेगा. यानी कि पूजा के लिए केवल 49 मिनट का समय ही मिलेगा. वहीं शरद पूर्णिमा का चंद्रोदय 6 अक्टूबर 2025 को शाम 05:27 बजे रहेगा.

शरद पूर्णिमा पूजा

शरद पूर्णिमा की सुबह जल्‍दी उठकर स्‍नान करें, यदि व्रत करते हैं तो भगवान विष्‍णु और मां लक्ष्‍मी का स्‍मरण करके व्रत का संकल्‍प लें. फिर विधि-विधान से भगवान श्रीहरि विष्‍णु, लक्ष्‍मी माता और चंद्र देव की पूजा करें. रात को चंद्र देव को अर्घ्‍य दें. इसके लिए लोटे में अक्षत, सफेद पुष्प, दूध आदि डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें. रात को शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी की पूजा करें. चंद्रमा की रोशनी में खीर रखें और अगले दिन उसका प्रसाद ग्रहण करें.

ऐसा करने से जीवन में अपार सुख-समृद्धि आती है. घर में बरकत रहती है. सौभाग्‍य बढ़ता है. साथ ही बीमारियां दूर होती हैं.

