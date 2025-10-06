Advertisement
शरद पूर्णिमा पर भद्रा और पंचक का अशुभ साया, फिर चांद की रोशनी में खीर रखने के लिए क्‍या है शुभ समय?

Sharad Purnima Kheer Time: 6 अक्‍टूबर 2025, सोमवार को शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है. शरद पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है. वहीं रात को चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है, जिसका प्रसाद अगली सुबह ग्रहण किया जाता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:30 AM IST
शरद पूर्णिमा पर भद्रा और पंचक का अशुभ साया, फिर चांद की रोशनी में खीर रखने के लिए क्‍या है शुभ समय?

Sharad Purnima 2025 Kheer Kab Rakhe: अश्विन महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं. इस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा अमृत बरसाता है. इसलिए लोग खुले आसमान के नीचे चावल की खीर रखते हैं. मान्‍यता है कि चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, जिससे यह खीर अमृत समान हो जाती है. इस बार सोमवार को शरद पूर्णिमा पड़ने से यह और भी विशेष हो गई है. यह व्रत करने से शिवजी और चंद्रदेव की भी कृपा रहती है. लेकिन इस साल शरद पूर्णिमा पर पंचक और भद्रा का साया रहने से समस्‍या बढ़ गई है. लोग असमंजस में हैं कि ऐसे में पूजा कब की जाए और चंद्रमा की रोशनी में खीर कब रखें. 

शरद पूर्णिमा पर पंचक और भद्रा काल 

इस साल शरद पूर्णिमा पर पंचक का साया भी है और भद्रा काल भी रहेगा. दरअसल, 3 अक्‍टूबर से पंचक शुरू हुए थे जो 8 अक्‍टूबर तक रहेंगे. वहीं आज दोपहर 12 बजकर 23 मिनट से लेकर रात को 10 बजकर 53 मिनट तक भद्रा काल रहेगा. भद्रा काल में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है. लिहाजा इस दौरान खीर को चांद की रोशनी में नहीं रखना चाहिए.

चांद की रोशनी में खीर कब रखें? 

पंचांग के अनुसार, 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर रात 10.38 बजे से लेकर रात 12.08 बजे तक लाभ-उन्नति मुहूर्त रहेगा. रात 10.53 बजे तक भद्रा भी रहेगा. ऐसे में चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने के लिए सही समय रात 10 बजकर 53 मिनट के बाद ही रहेगा. हालांकि शरद पूर्णिमा पर चंद्रोदय शाम 5 बजकर 27 मिनट पर ही चंद्रमा का उदय हो जाएगा. 

चांद बरसाता है अमृत 

मान्‍यता है कि पूर्णिमा की रात चंद्रमा की शक्तियां बढ़ जाती हैं. क्‍योंकि चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है. महीने में एक बाद केवल पूर्णिमा के दिन ही चांद पूरा नजर आता है. उस पर शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है, जिससे उसकी रोशनी अमृत की तरह होती है. इसलिए इस रात बालकनी या छत पर जाली से ढंककर खीर रखी जाती है, फिर अगले दिन भगवान को भोग लगाकर उसका प्रसाद ग्रहण किया जाता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

