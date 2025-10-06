Sharad Purnima 2025 Kheer Kab Rakhe: अश्विन महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं. इस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा अमृत बरसाता है. इसलिए लोग खुले आसमान के नीचे चावल की खीर रखते हैं. मान्‍यता है कि चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, जिससे यह खीर अमृत समान हो जाती है. इस बार सोमवार को शरद पूर्णिमा पड़ने से यह और भी विशेष हो गई है. यह व्रत करने से शिवजी और चंद्रदेव की भी कृपा रहती है. लेकिन इस साल शरद पूर्णिमा पर पंचक और भद्रा का साया रहने से समस्‍या बढ़ गई है. लोग असमंजस में हैं कि ऐसे में पूजा कब की जाए और चंद्रमा की रोशनी में खीर कब रखें.

यह भी पढ़ें: कमर की पेटी बांध लें, 9 अक्‍टूबर से आने वाला है नोटों का तूफान...5 राशि वालों को राजा बना देगा शुक्र गोचर

शरद पूर्णिमा पर पंचक और भद्रा काल

Add Zee News as a Preferred Source

इस साल शरद पूर्णिमा पर पंचक का साया भी है और भद्रा काल भी रहेगा. दरअसल, 3 अक्‍टूबर से पंचक शुरू हुए थे जो 8 अक्‍टूबर तक रहेंगे. वहीं आज दोपहर 12 बजकर 23 मिनट से लेकर रात को 10 बजकर 53 मिनट तक भद्रा काल रहेगा. भद्रा काल में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है. लिहाजा इस दौरान खीर को चांद की रोशनी में नहीं रखना चाहिए.

चांद की रोशनी में खीर कब रखें?

पंचांग के अनुसार, 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर रात 10.38 बजे से लेकर रात 12.08 बजे तक लाभ-उन्नति मुहूर्त रहेगा. रात 10.53 बजे तक भद्रा भी रहेगा. ऐसे में चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने के लिए सही समय रात 10 बजकर 53 मिनट के बाद ही रहेगा. हालांकि शरद पूर्णिमा पर चंद्रोदय शाम 5 बजकर 27 मिनट पर ही चंद्रमा का उदय हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: 3 महीने में मिलेगा बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बाबा वेंगा की ने बताईं लकी राशियां, चुटकियों में पटलेगी किस्‍मत

चांद बरसाता है अमृत

मान्‍यता है कि पूर्णिमा की रात चंद्रमा की शक्तियां बढ़ जाती हैं. क्‍योंकि चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है. महीने में एक बाद केवल पूर्णिमा के दिन ही चांद पूरा नजर आता है. उस पर शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है, जिससे उसकी रोशनी अमृत की तरह होती है. इसलिए इस रात बालकनी या छत पर जाली से ढंककर खीर रखी जाती है, फिर अगले दिन भगवान को भोग लगाकर उसका प्रसाद ग्रहण किया जाता है.

यह भी पढ़ें: नोट गिनने में बीतेगा धनु-मीन राशि वालों का अक्‍टूबर का दूसरा सप्‍ताह, पढ़ें 12 राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)