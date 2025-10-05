Sharad Purnima 2025: 06 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर्व, जानें चंद्रदेव की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का सही समय

Sharad Purnima 2025 Puja Vidhi Shubh Muhurat: सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा पर्व का विशेष महत्व बताया गया है. इस पर्व को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. इस साल 6 अक्टूबर 2025, सोमवार के दिन शरद पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है. शरद पूर्णमा पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शाम के समय चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव की पूजा आराधना की जाती है. आइए इस कड़ी में जानें कि कि चंद्र देव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की विधि क्या है, कौन कौन से शुभ मुहूर्त होने वाले हैं और चंद्रोदय का समय क्या है.

देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमती हैं

शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं के साथ पूर्ण रूप में दिखाई देते हैं और इस दिन पूरी रात अमृत समान चंद्रमा की रोशनी की वर्षा होती है. ऐसी मान्यताएं हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमने के लिए आती हैं और जिस घर के सदस्य रात में जातक माता की पूजा आराधना करते हैं उस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं और समृद्धि सुख व शांति का आशीर्वाद देती हैं.

तिथि और शुभ मुहूर्त

शरद पूर्णिमा पर पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:23 बजे शुरू हो रही है और तिथि का समापन 7 अक्टूबर 2025 को सुबह के 09:16 बजे हो रही है. हालांकि चंद्रोदय रात के समय होता है ऐसे में 6 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा.

चन्द्रोदय - शाम 05:47 बजे.

पूजा का शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 04:53 बजे से लेकर प्रातः 05:42 बजे तक.

अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:03 से लेकर दोपहर 12:50 बजे तक.

विजय मुहूर्त दोपहर 02:25 बजे से लेकर दोपहर 03:13 बजे तक.

गोधूलि मुहूर्त शाम 06:23 बजे से लेकर 06:47 बजे तक.

अमृत काल रात 11:40 बजे से लेकर 01:07 बजे, अक्टूबर 07 तक.

निशिता मुहूर्त रात 12:02 बजे, अक्टूबर 07 से

भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि

शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठे और स्नान ध्यान कर लें. इसके बाद साफ कपड़ा पहनें.

पूजास्थल की सफाई करें और लक्ष्मी माता और विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें.

चंदन, दीपक, धूप, नैवेद्य व भगवान के प्रिय फूल अर्पित करें.

मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें. मंत्र है- ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी: प्रचोदयात् का जाप करें।

चंद्र देव की पूजा और अर्घ्य विधि

चंद्र देव को जल अर्पित करें, इसके बाद दूध अर्पित करें और फिर अक्षत चढ़ाएं.

अब माला पर 108 बार मंत्र जाप करें. मंत्र है- ॐ सोम सोमाय नमः।

अब चंद्र देव को भोग के रूप में मिट्टी के बर्तन में या चांदी की कटोरी में खीर अर्पित करें.

रातभर खीर को चंद्रमा की रोशनी में ही रखें और फिर सुबह प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करें.

