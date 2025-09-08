Sharad Purnima 2025: इस साल कब है शरद पूर्णिमा पर्व? नोट कर लें तिथि, शुभ मुहूर्त और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का तरीका!
Advertisement
trendingNow12913895
Hindi Newsधर्म

Sharad Purnima 2025: इस साल कब है शरद पूर्णिमा पर्व? नोट कर लें तिथि, शुभ मुहूर्त और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का तरीका!

Kab Hai Sharad Purnima 2025: अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है. ऐसे में आइए जानें शरद पूर्णिमा (Sharad Purnima 2025) की सही डेट और शुभ मुहूर्त क्या है. इस दिन क्या उपाय कर सकते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 08, 2025, 06:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sharad Purnima 2025
Sharad Purnima 2025

Sharad Purnima 2025 Date And Time: सनातन धर्म में शहर पूर्णिमा पर्व का बहुत महत्व है. इस दिन साधक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं. पवित्र नदी में स्नान करके अन्न-धन का दान भी इस दिन किया जाचा है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, जो भी भक्त शरद पूर्णिमा तिथि पर पूजा-अर्चना कर दान आदि करता है उसके जीवन से सभी दुखों का नाश होता है. आइए जानें शरद पूर्णिमा की सही तिथि, मुहूर्त और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय क्या हैं.

शरद पूर्णिमा 2025 डेट और शुभ मुहूर्त (Sharad Purnima 2025 Date and Time)
वैदिक पंचांग को देखें तो आश्विन पूर्णिमा तिथि 06 अक्टूबर को दोपहर के 12:23 बजे शुरू होगी. 07 अक्टूबर को सुबह के 09:16 बजे तिथि का समापन होगा. शरद पूर्णिमा का पर्व उदया तिथि में 06 अक्टूबर (Sharad Purnima 2025 Date) को धूमधाम से मनाया जाएगा.

मां लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें
शरद पूर्णिमा तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि कर लें.
मां लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना करें. 
पूजा में मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और नारियल चढ़ाएं.
इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और आर्थिक तंगी दूर होगी.
आर्थिक तंगी की समस्या भी दूर होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

धन से जुड़े उपाय 
शरद पूर्णिमा के दिन 11 पीली कौड़ियां लें और इसके एक पीले कपड़े में बांधें. 
कौड़ियों की इस पोटली को मां लक्ष्मी के सामने रखें और मां की विधिवत पूजा करें. 
पूजा के बाद इन कौड़ियों को तिजोरी में रखें. 
धन वृद्धि के लिए इस उपाय को करें.

शरद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व क्या है
वैदिक पंचांग के अनुसार, हर साल आश्विन पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा पर्व मनाने का विधान है. इस दिन श्रीहरि और मां लक्ष्मी की भक्त पूरे विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात इतनी पवित्र होती है कि इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है. इस रात चांदनी रात में खीर रखकर उसका सेवन करने से लाभ ही लाभ होता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे राजा सूर्य, इस 4 राशि के जातक बनेंगे महाधनवान, चरम पर होगा आत्मविश्वास!

और पढ़ें- Remedies For 9 Numaber: 9-9-9 के चमत्कारी संयोग में मंगल दोष से पाएं मुक्ति, चमेली का तेल और सिंदूर का टोटका करेगा कमाल!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Sharad Purnima 2025

Trending news

राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
Vice Presidential Election 2025
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
India-Japan Relations
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
weather update
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
brain eating amoeba
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
Chief Minister A Revanth Reddy
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
sonia gandhi
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
PM Modi
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
;