Sharad Purnima 2025: इस साल कब है शरद पूर्णिमा पर्व? नोट कर लें तिथि, शुभ मुहूर्त और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का तरीका!

Kab Hai Sharad Purnima 2025: अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है. ऐसे में आइए जानें शरद पूर्णिमा (Sharad Purnima 2025) की सही डेट और शुभ मुहूर्त क्या है. इस दिन क्या उपाय कर सकते हैं.
Sharad Purnima 2025 Date And Time: सनातन धर्म में शहर पूर्णिमा पर्व का बहुत महत्व है. इस दिन साधक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं. पवित्र नदी में स्नान करके अन्न-धन का दान भी इस दिन किया जाचा है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, जो भी भक्त शरद पूर्णिमा तिथि पर पूजा-अर्चना कर दान आदि करता है उसके जीवन से सभी दुखों का नाश होता है. आइए जानें शरद पूर्णिमा की सही तिथि, मुहूर्त और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय क्या हैं.
शरद पूर्णिमा 2025 डेट और शुभ मुहूर्त (Sharad Purnima 2025 Date and Time)
वैदिक पंचांग को देखें तो आश्विन पूर्णिमा तिथि 06 अक्टूबर को दोपहर के 12:23 बजे शुरू होगी. 07 अक्टूबर को सुबह के 09:16 बजे तिथि का समापन होगा. शरद पूर्णिमा का पर्व उदया तिथि में 06 अक्टूबर (Sharad Purnima 2025 Date) को धूमधाम से मनाया जाएगा.
मां लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें
शरद पूर्णिमा तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि कर लें.
मां लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना करें.
पूजा में मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और नारियल चढ़ाएं.
इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और आर्थिक तंगी दूर होगी.
आर्थिक तंगी की समस्या भी दूर होगी.
धन से जुड़े उपाय
शरद पूर्णिमा के दिन 11 पीली कौड़ियां लें और इसके एक पीले कपड़े में बांधें.
कौड़ियों की इस पोटली को मां लक्ष्मी के सामने रखें और मां की विधिवत पूजा करें.
पूजा के बाद इन कौड़ियों को तिजोरी में रखें.
धन वृद्धि के लिए इस उपाय को करें.
शरद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व क्या है
वैदिक पंचांग के अनुसार, हर साल आश्विन पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा पर्व मनाने का विधान है. इस दिन श्रीहरि और मां लक्ष्मी की भक्त पूरे विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात इतनी पवित्र होती है कि इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है. इस रात चांदनी रात में खीर रखकर उसका सेवन करने से लाभ ही लाभ होता है.
