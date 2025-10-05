शरद पूर्णिमा की खीर क्यों कहा जाता है अमृतमयी, जानिए मां लक्ष्मी की पूजा और रात में जागने का महत्व

Sharad Purnima 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, शरद पूर्णिमा का पर्व इस साल 6 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ प्रकट होता है और उसकी किरणें अमृत के समान मानी जाती हैं. यही कारण है कि इस पूर्णिमा को धार्मिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात वाली खीर अमृत के समान होती है. इसलिए लोग इस रात में खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखते हैं. आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की खीर खास क्यों होती है.

शरद पूर्णिमा का महत्व

शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ‘कोजागरी’ का अर्थ है – कौन जाग रहा है. मान्यता है कि इस रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और उन घरों में प्रवेश करती हैं, जहां जागरण कर उनकी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी का प्राकट्य इसी तिथि पर हुआ था. इसलिए इसे देवी लक्ष्मी के जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है.

बंगाली समाज में इस दिन लखी पूजा का विशेष आयोजन होता है. घर-घर मां लक्ष्मी की भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है. पूजा में धान की बाली, ईख, नारियल, ताड़ के फल से बने प्रसाद और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग होता है. हालांकि अन्य समाज भी लखी पूजा करते हैं, परंतु बंगाली समाज में इसे विशेष महत्व दिया जाता है.

तिथि और पूजा का समय

इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 23 मिनट से शुरू होकर 7 अक्टूबर सुबह 9 बजकर 16 मिनट तक रहेगी. परंपरा अनुसार, देर शाम मां लक्ष्मी की पूजा की जाएगी.

खीर की परंपरा और स्वास्थ्य लाभ

शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर उसे चांदनी के नीचे रखने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है. मान्यता है कि चंद्रमा की किरणें खीर में औषधीय गुण भर देती हैं. अगले दिन सुबह स्नान के बाद इस खीर का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा, शक्ति और स्वास्थ्य लाभ मिलता है. खासतौर पर यह खीर श्वसन संबंधी रोगों और अन्य बीमारियों में लाभकारी मानी जाती है.

धार्मिक और स्वास्थ्य दृष्टि से महत्व

शरद पूर्णिमा केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक पर्व ही नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख-समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है. इस दिन का जागरण, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा तथा चांदनी में खीर रखने की परंपरा को पालन करने से जीवन में शांति, धन-धान्य और समृद्धि आती है.

