Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन मंत्रों का जाप कर पाएं मानसिक शांति, मिलेगी महादेव की कृपा और कुबेर देव से धन का आशीर्वाद!

Sharad Purnima 2025 Mantra Jaap: शरद पूर्णिमा 2025 कब है: शरद पूर्णिमा की रात का बहुत महत्व बताया गया है. इस सास शरद पूर्णिमा पर्व 6 अक्टूबर 2025 को है. शरद पूर्णिमा की रात धार्मिक दृष्टि से एक बहुत ही पवित्र रात है जिसमें कुछ विशेष मंत्रों का जाप करके एक साथ कई देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है. विशेष कर चंद्रमा के मंत्र और शिव जी के मंत्रों का जाप करने से शरद कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है. मन शांत और स्थिर होता है. चंद्र मंत्र मानसिक शांति और शीतलता का कारक है. धन, धान्य, संपत्ति की वृद्धि के लिए भी कुबेर मंत्र का जाप शरद पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं. शरद पूर्णिमा की रात किन विशेष मंत्रों का जाप करें जिससे एक ही साथ चंद्र देव, महादेव से लेकर कुबेर देव की कृपा प्राप्त हो सके.

चंद्रदेव के इन मंत्रों का जाप करना अति शुभ

"ॐ चं चंद्रमस्यै नम:"

यह मंत्र भी शरद पूर्णमा के दिन जप सकते हैं.

"दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णव सम्भवम ।"

"नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुट भूषणं ।।"

इस मंत्र का करें जाप

"ॐ भूर्भुव: स्व: अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्।"

धन प्राप्ति के लिए कुबेर का प्राचीन दिव्य मंत्र का जाप कर सकते हैं. ये मंत्र हैं-

"ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये"

"धन धान्य समृद्धिं मे देहि दापय दापय स्वाहा।।"

आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए इस कुबेर मंत्र का जाप कर सकते हैं-

"ॐ श्रीं, ॐ ह्रीं श्रीं, ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय: नम:।"

शरद पूर्णिमा पर शिवजी के इस मंत्र का करें जाप-

"पंचवक्त्र: कराग्रै: स्वैर्दशभिश्चैव धारयन्।"

"अभयं प्रसादं शक्तिं शूलं खट्वाङ्गमीश्वर:।।"

"दक्षै: करैर्वामकैश्च भुजंग चाक्षसूत्रकम्।"

"डमरुकं नीलोत्पलं बीजपूरकमुक्तमम्।।"

रासलीला का विशेष गोपीकृष्ण मंत्र का जाप भी शरद पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं

"ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीकृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्री'"

